اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

أثارت واقعة الاعتداء على مسن في محافظة السويس، غضبًا واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تعرضه للضرب داخل منزله أمام ابنته، في خلاف يتعلق بعقد إيجار قديم.

وأعلنت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وفي أول تصريح لها، قالت زوجة المسن إن أسرتها تعرضت لظلم وتشويه سمعة، مؤكدة أن الاعتداءات بدأت بعد رفضهم ترك الشقة مقابل مبلغ مالي بسيط.

وأضافت أن ابنتها تعرضت لهجوم أثناء وجودها بمفردها في المنزل، مطالبة بتطبيق القانون وإنصاف أسرتها التي تعيش حالة من الخوف والمعاناة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: