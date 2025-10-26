قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش أبعاد طائفية.. الداخلية تحذر من استغلال خلاف عائلتين بسبب ارتباط شاب وفتاة
موعد ومكان عزاء شقيق فريدة سيف النصر
بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا
بيلنجهام يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة بالدوري الإسباني
الهلال السعودي يكشف عن تطورات علاج سالم الدوسري من الإصابة
إعلام إسرائيلي: إصابة 12 جنديا على حدود قطاع غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
خلصت خلاص.. النقابة العامة تعلن عن انفراجة كبرى في أزمة بنج الأسنان
ضربة موجعة لـ بيراميدز فى مباراة التأمين الأثيوبي
بيراميدز يتفوق على التأمين الأثيوبي 1-0 في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الملك عبد الله: الأردن يدعم أهلنا في غزة.. وسنظل جانبكم بكل إمكانياتنا

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

 افتتح عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، اليوم الأحد، وألقى خطاب العرش السامي، والذي أكد خلاله التزام الأردن بخدمة وطنه ودعم أشقائه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.


وفي نص الخطاب، قال الملك عبد الله الثاني: "نقف اليوم أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا، وقفة الأخ مع أخيه، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية".


وشدد على أن الأردن لن يقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، مؤكدا أن موقف الأردنيين راسخ لا يلين، وانطلاقا من دور المملكة التاريخي تجاه القدس الشريف، يواصل الأردن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.


وأكد الملك عبدالله الثاني في خطابه ضرورة استمرار مسيرة الإصلاحات في الأردن، ومواصلة العمل على تطوير القطاع العام، وتعزيز نظام التعليم والصحة، وتحديث قطاع النقل، مع التركيز على التحديث الاقتصادي وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، بما يرفع مستوى المعيشة للمواطنين.


وشدد على أن الأردن ظل قويًا رغم الأزمات والحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة على مر العقود، قائلا: "هنا، رجال مصنع الحسين، درع مهيب، فهذه الأرض المباركة ولادة الأحرار، والشباب الأردني، وأولهم الحسين، ابني وابنكم، جند لهذا الوطن".


حضر الافتتاح الملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وعدد من الأمراء والأميرات، ورؤساء السلطات وكبار المسئولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي. 

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين خطاب العرش السامي دعم أشقائه الفلسطينيين في غزة الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

روبيو

بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة

ترشيحاتنا

عبور 30 شاحنة مساعدات إنسانية إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

عبور 30 شاحنة مساعدات إنسانية إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

الصحفيين الافارقة

الأعلى للإعلام يختتم الدورة التدريبية المتخصصة رقم (13) للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية

الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

علاء عشماوي: جودة التعليم مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والمستقبل للتفكير العلمي

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد