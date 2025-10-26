الملك عبد الله: الأردن يدعم أهلنا في غزة.. وسنظل جانبكم بكل إمكانياتنا

افتتح عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، اليوم الأحد، وألقى خطاب العرش السامي، والذي أكد خلاله التزام الأردن بخدمة وطنه ودعم أشقائه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.



وفي نص الخطاب، قال الملك عبد الله الثاني: "نقف اليوم أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا، وقفة الأخ مع أخيه، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية".



وشدد على أن الأردن لن يقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، مؤكدا أن موقف الأردنيين راسخ لا يلين، وانطلاقا من دور المملكة التاريخي تجاه القدس الشريف، يواصل الأردن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.



وأكد الملك عبدالله الثاني في خطابه ضرورة استمرار مسيرة الإصلاحات في الأردن، ومواصلة العمل على تطوير القطاع العام، وتعزيز نظام التعليم والصحة، وتحديث قطاع النقل، مع التركيز على التحديث الاقتصادي وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، بما يرفع مستوى المعيشة للمواطنين.



وشدد على أن الأردن ظل قويًا رغم الأزمات والحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة على مر العقود، قائلا: "هنا، رجال مصنع الحسين، درع مهيب، فهذه الأرض المباركة ولادة الأحرار، والشباب الأردني، وأولهم الحسين، ابني وابنكم، جند لهذا الوطن".



حضر الافتتاح الملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وعدد من الأمراء والأميرات، ورؤساء السلطات وكبار المسئولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.