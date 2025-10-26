مدبولي: توفير 80 ألف فرصة عمل بـ130 مصنع قائم و120 تحت الإنشاء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر ٨٠ ألف فرصة عمل خلال الفترة المقبلة، بعدد ١٣٠ مصنع و١٢٠ مصنع تحت الانشاء.

واضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة عليها اقبال شديد من الاستثمار العالمي والوطني في هذه البقعة الغالية من أرض مصر.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير الموانئ وما تم على الأرض خلال الفترة الماضية ساهم في تحقيق هذا الأمر.

في السياق نفسه أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تجني حاليا ثمار أعمال التنمية الشاملة التي تمت في منطقة قناة السويس الاقتصادية.