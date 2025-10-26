أحمد مجاهد: معرض القاهرة الدولي للكتاب يحتفي بالمبدع إبراهيم نصر الله في لقاء فكري

كشف الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، المقرر إقامتها خلال يناير المقبل، أن المعرض سيحتفي هذا العام بالمبدع العربي الكبير إبراهيم نصر الله — الكاتب الفلسطيني الأردني الفائز بـجائزة "نيوستاد العالمية"، المعروفة إعلاميًا باسم نوبل الأمريكية، ليصبح بذلك أول عربي ينال هذا التكريم الأدبي الرفيع.

أوضح مجاهد أن اختيار نصر الله يأتي تقديرًا لمسيرته الإبداعية المتميزة، التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، قدّم خلالها ما العديد من المؤلفات التي تنوعت بين الرواية والشعر والسيرة والمقالات، تميزت جميعها بعمقها الإنساني، وبتجذّرها في الوعي العربي وقضية فلسطين التي شكّلت محور تجربته الأدبية.

وأضاف أن الاحتفاء بنصر الله في القاهرة هو تكريمٌ للكاتب العربي الذي حمل قضايا الإنسان بلغة راقية وصدق فني، جعل منه أحد أبرز الأصوات الأدبية في العالم العربي المعاصر.

وأشار مجاهد إلى أن الدورة المقبلة من المعرض ستتضمن لقاءً فكريًا خاصًا مع إبراهيم نصر الله، يشارك فيه عدد من النقاد والمفكرين العرب، لمناقشة تجربته الأدبية ومشروعه الروائي الكبير "الملهاة الفلسطينية"، الذي وثّق من خلاله المأساة الفلسطينية عبر أكثر من قرن من الزمن بأسلوب يجمع بين السرد الفني والوعي التاريخي.



وأكد مجاهد في ختام حديثه أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 سيواصل مسيرته كأكبر تظاهرة ثقافية في المنطقة، مكرّسًا رسالته في دعم المبدعين العرب وإبراز القامات الفكرية التي تُثري الثقافة الإنسانية بروح التجديد والإبداع.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة نيوستاد العالمية تُعد من أهم الجوائز الأدبية في العالم، وتُعتبر في الأوساط الأدبية خطوة تمهيدية نحو جائزة نوبل للآداب، لما تمثله من مكانة وقيمة عالمية مرموقة.