مدبولي: توفير 80 ألف فرصة عمل بـ130 مصنع قائم و120 تحت الإنشاء
يشمل صفقة تيك توك.. وزير الخزانة الأمريكي: التجهيز لاتفاق تجاري كبير مع الصين
باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
أحمد مجاهد: معرض القاهرة الدولي للكتاب يحتفي بالمبدع إبراهيم نصر الله في لقاء فكري

إبراهيم نصر الله
إبراهيم نصر الله
جمال عاشور

كشف الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، المقرر إقامتها خلال يناير المقبل، أن المعرض سيحتفي هذا العام بالمبدع العربي الكبير إبراهيم نصر الله — الكاتب الفلسطيني الأردني الفائز بـجائزة "نيوستاد العالمية"، المعروفة إعلاميًا باسم نوبل الأمريكية، ليصبح بذلك أول عربي ينال هذا التكريم الأدبي الرفيع.

أوضح مجاهد أن اختيار نصر الله يأتي تقديرًا لمسيرته الإبداعية المتميزة، التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، قدّم خلالها ما العديد من المؤلفات التي تنوعت بين الرواية والشعر والسيرة والمقالات، تميزت جميعها بعمقها الإنساني، وبتجذّرها في الوعي العربي وقضية فلسطين التي شكّلت محور تجربته الأدبية.

وأضاف أن الاحتفاء بنصر الله في القاهرة هو تكريمٌ للكاتب العربي الذي حمل قضايا الإنسان بلغة راقية وصدق فني، جعل منه أحد أبرز الأصوات الأدبية في العالم العربي المعاصر.

وأشار مجاهد إلى أن الدورة المقبلة من المعرض ستتضمن لقاءً فكريًا خاصًا مع إبراهيم نصر الله، يشارك فيه عدد من النقاد والمفكرين العرب، لمناقشة تجربته الأدبية ومشروعه الروائي الكبير "الملهاة الفلسطينية"، الذي وثّق من خلاله المأساة الفلسطينية عبر أكثر من قرن من الزمن بأسلوب يجمع بين السرد الفني والوعي التاريخي.


وأكد مجاهد في ختام حديثه أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 سيواصل مسيرته كأكبر تظاهرة ثقافية في المنطقة، مكرّسًا رسالته في دعم المبدعين العرب وإبراز القامات الفكرية التي تُثري الثقافة الإنسانية بروح التجديد والإبداع.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة نيوستاد العالمية تُعد من أهم الجوائز الأدبية في العالم، وتُعتبر في الأوساط الأدبية خطوة تمهيدية نحو جائزة نوبل للآداب، لما تمثله من مكانة وقيمة عالمية مرموقة.

إبراهيم نصر الله الكاتب الفلسطينيالأردني

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
المسلسل العراقي “علي رشم"
جامعة سوهاج
الفاعليات
