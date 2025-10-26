مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي، سؤلًا للجماهير بشأن طرد السلوفيني نييتس جراديشار من مباراة الأهلي ، مع إيجل نوار البوروندي ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: "مع أم ضد طرد جراديشار في مباراة الأمس".

وطلب النادي الأهلي في تظلمه إلي الكاف مدعوما بالفيديو عدم إيقاف المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار لأن قرار الحكم لا يستند إلى واقع، عملا بمبدأ وحرصا علي نجاح المسابقات الإفريقية.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل المارد بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي دور الـ32 بعد الفوز بنفس النتيجة في مباراة الذهاب في بوروندي.

وحقق الأهلي الفوز في لقاء الذهاب ببوروندي بهدف نظيف.