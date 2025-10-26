باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مستودع موانئ دبي العالمية "مصر للخدمات اللوجستية" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ضمن جهود الدولة لتعزيز القطاع اللوجستي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

حضر الافتتاح عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، والمهندس محمد شيمي، واللواء د. طارق الشاذلي، وسفير الإمارات بالقاهرة، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

وينقسم المشروع إلى مستودع جمركي عام لتخزين الحاويات، ومستودع لتخزين البضائع خالصة الضرائب والرسوم، ويغطي مساحة 300 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 85 مليون دولار.

وقد دخلت المرحلة الأولى حيز التشغيل بالفعل، مع خطط لإطلاق المرحلة الثانية خلال الربع الثالث من عام 2026.

وأوضح مسئولو المجموعة أن المرحلة الأولى ستوفر أكثر من 150 فرصة عمل، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 300 فرصة مع تشغيل المرحلة الثانية. ويتميز المستودع بموقعه الاستراتيجي القريب من ميناء السخنة، مدينة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ما يعزز قدرته على ربط وتكامل العمليات اللوجستية.

التخزين بالنظامين الجمركي وغير الجمركي

كما يوفر المستودع خدمات التخزين بالنظامين الجمركي وغير الجمركي، إلى جانب حلول رقمية ذكية، مثل نظام رؤية لحظية للشحنات وإجراءات جمركية ميدانية ومنصة إلكترونية متكاملة لخدمة العملاء.

ويستهدف المشروع دعم قطاعات رئيسية تشمل المواد الخام، التغليف، المنتجات الزراعية، الإلكترونيات، مواد البناء، المنسوجات، السيارات وقطع الغيار، والسيارات الكهربائية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وتستمر "دي بي وورلد" منذ عام 2008 في توسيع استثماراتها في مصر، التي تجاوزت 1.3 مليار دولار لتحديث ميناء السخنة وربطه بسلاسل الإمداد العالمية، بما يدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.