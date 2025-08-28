قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

نهلة الشربيني

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للنظام القديم.

احصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني ١٥٤٩٧٧ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٥٤٩١٥ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٤٠٣١٨ طالبًا وطالبة.

موقف طلاب الدور الثاني من تنسيق الجامعات 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل لاحقًا بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من يوم الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥، ويستمر حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب، على أن تُعلن النتائج في صورة مجمعة عقب الانتهاء من عمليات المراجعة.

ويتمثل الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة ٢٠٥ درجات لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم)، ١٦٠ درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).

ويمكن للطلاب التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني:
https://tansik.digital.gov.eg

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 وهي قبول خدمة اجتماعية من 54.9% للأدبي وتربية فنية قد تصل 53.8% وتربية رياضية بنات وبنين 51.9%، ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 64% لعلمي علوم وحقوق قد تصل لـ 60%.
 

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025..
تشير إلى أنه يوجد اختلاف كبير بين تنسيق 2024 وتنسيق 2025 وذلك بسبب اختلاف نسبة النجاح بين العامين والمجاميع.
توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 تؤكد أن طلاب الشعبة العلمية لديهم فرصة أكبر بالالتحاق بكليات مقابل الشعبة الأدبية.

الأماكن الشاغرة بكليات الشعبة العلمية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025
جاءت الأماكن الشاغرة بكليات الشعبة العلمية 2025 نظام حديث
الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث): اضغط هنا لمعرفة كافة الكليات المتاحة. 

