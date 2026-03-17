بمساحة 840 متراً.. تنفيذ 7 قرارات إزالة بمركز بلطيم بكفر الشيخ| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز بلطيم.

وأسفرت الحملة، التي جرت بالتنسيق مع مديرية الأمن وبإشراف رئيس المركز سند أبو كيلة، عن تنفيذ 7 قرارات إزالة بمساحة إجمالية بلغت 840 مترًا مربعًا، مع التشديد على التعامل الفوري والحسم مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد.

وأكد المحافظ، الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف التعديات، مشيرًا إلى الاعتماد على منظومة "المتغيرات المكانية" لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع مديرية الزراعة.

كما كلف رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، وحظر توصيل أي مرافق للمباني المخالفة، مع إعداد تقارير يومية مدعمة بالصور لرصد الموقف على مدار الساعة.