ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ازدحام كبير بانتخابات بيطريي القاهرة والجيزة وسط الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:57 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
شهدت انتخابات نقابتي البيطريين الفرعيتين "القاهرة والجيزة"، ازدحاما كبيرا في أولى ساعات فتح باب التصويت الذي بدأ من العاشرة صباحا اليوم الثلاثاء ويستمر حتى السادسة مساء.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 2020/2021،  برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، فتح باب التصويت بالانتخابات منذ قليل، بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بجاردن سيتى، لانتخاب رئيس نقابتي الجيزة والقاهرة، وأعضاء مجلسى الفرعيتين، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت فى الانتخابات.

وقال الدكتور أحمد البندارى، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن كافة اللجان بدأت فى استقبال الأطباء البيطريين منذ العاشرة صباحا، وستستمر حتى السادسة مساء اليوم، مشيرا إلى أن من له حق التصويت هم مسددى اشتراكات النقابة حتى عام 2020، مؤكدا أنه سيتم فرز أصوات الناخبين فور غلق باب التصويت، تميهدا لإعلان النتيجة النهائية.

وأوضح الدكتور الحسينى عوض، عضو لجنة الاشراف على الانتخابات، أن عدد من لهم حق التصويت بالانتخابات 10 آلاف و165 طبيب بيطرى بالقاهرة، و4 آلاف و100 طبيب بالجيزة.

وطالب الدكتور عبد العزيز الجوهرى، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات كافة الأطباء البيطريين بمحافظتى القاهرة والجيزة بالمشاركة بالتصويت، لاختيار من يمثلهم بمجلس الفرعيتين، موضحا أنه تم عمل 10 لجان، موزعين على 6 للقاهرة، و4 للجيزة، ولعدم إفساد العملية الانتخابية، تم تمييز كل ورقة انتخابية من خلال الألوان، حيث تم اختيار اللون الأصفر لمقعد النقيب، واللون الأزرق فوق السن، واللون الأبيض لتحت السن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البيطريين: فتح باب الترشح بانتخابات القاهرة والجيزة

البيطريين: 3 مرشحين لانتخابات النقابة الفرعية بالقاهرة فى أول أيام الترشح

18 مرشحا بانتخابات فرعيتى البيطريين بالقاهرة والجيزة.. والخميس آخر أيام فتح باب الترشح

نقابة البيطريين تعلن الأسماء الأولية للمرشحين لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة

الأطباء: فتح باب الطعون والتنازلات لمرشحي انتخابات القاهرة والجيزة.. الأحد

القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات فرعيتى القاهرة والجيزة بالبيطريين

ترشيحاتنا

أرادت ابتزازه بعلاقة غير شرعية.. ننشر نص حيثيات إدانة مسؤولة بـ الشباب والرياضة

الجوازة باظت .. عروس تشترط على عريسها طلبا غريبا في عقد الزواج

بدون مسكنات.. احصلي على علاج طبيعي للعظام

رئيس البرلمان يطالب بحذف "رشوة مقنعة" من المضبطة

مش هتقدر تمشي .. أعراض أمراض الشرايين السباتية

4 دقائق صنعت الأزمة.. كواليس فشل انضمام رامي ربيعه للمقاولون العرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاديلاك تطرح بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT5 V 2022 .. صور

من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري

أقدم منطقة عشوائية في الغردقة.. فوتوسيشن لعروسين صينيين بـ"جبل العفش"