ازدحام كبير بانتخابات بيطريي القاهرة والجيزة وسط الإجراءات الاحترازية

شهدت انتخابات نقابتي البيطريين الفرعيتين "القاهرة والجيزة"، ازدحاما كبيرا في أولى ساعات فتح باب التصويت الذي بدأ من العاشرة صباحا اليوم الثلاثاء ويستمر حتى السادسة مساء.





وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 2020/2021، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، فتح باب التصويت بالانتخابات منذ قليل، بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بجاردن سيتى، لانتخاب رئيس نقابتي الجيزة والقاهرة، وأعضاء مجلسى الفرعيتين، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت فى الانتخابات.





وقال الدكتور أحمد البندارى، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن كافة اللجان بدأت فى استقبال الأطباء البيطريين منذ العاشرة صباحا، وستستمر حتى السادسة مساء اليوم، مشيرا إلى أن من له حق التصويت هم مسددى اشتراكات النقابة حتى عام 2020، مؤكدا أنه سيتم فرز أصوات الناخبين فور غلق باب التصويت، تميهدا لإعلان النتيجة النهائية.





وأوضح الدكتور الحسينى عوض، عضو لجنة الاشراف على الانتخابات، أن عدد من لهم حق التصويت بالانتخابات 10 آلاف و165 طبيب بيطرى بالقاهرة، و4 آلاف و100 طبيب بالجيزة.



