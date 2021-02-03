ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسميًا.. مايوركاس أول مهاجر يشغل منصب وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:38 ص
مايوركاس يؤدي اليمين
مايوركاس يؤدي اليمين كوزير للأمن الداخلي في الولايات المتحدة
Advertisements
قسم الخارجي
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تولي أليخاندرو مايوركاس منصب وزير الأمن الداخلي، بعدما رشحه الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي تلك الحقيبة.

ويصبح بذلك"مايوركاس" هو أول أمريكي لاتيني وأول مهاجر يشغل هذا المنصب الحساس، بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وصوت 56 من أعضاء مجلس مجلس الشيوخ لصالح مايوركاس مقابل 43 صوتا ضده، وهو أقوى تصويت لمرشحي الرئيس جو بايدن حتى الآن.

ومن المتوقع أن يبدأ مايوركاس عمله على الفور في التعامل مع ملف الهجرة، حيث وقع جو بايدن على 3 أوامر تنفيذية تتعلق بإصلاح عملية الهجرة، وإلغاء قرارات الإدارة السابقة.

وأدى الوزير الجديد اليمين الدستورية أمام نائبة الرئيس كامالا هاريس، ليبدأ في عمله مباشرة.

وكان مايوركاس يعمل محاميا، وهو أمريكي من أصول كوبية شغل منصب نائب وزير الأمن الداخلي خلال فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
Advertisements
Advertisements

الترم الثاني 21 مارس.. التعليم العالي تؤكد لصدى البلد صحة القرارات الخاصة بالامتحانات

عاجل .. إصابة المغربى بدر بانون فى مران الأهلى قبل مواجهة الدحيل

لو ببلاش محدش يشتريها .. طبيب يحذر من نوع جبنة يزيد احتمالية توحد الأطفال

رئيس بنك مصر يزف بشرى سارة للمصريين عن سعر الفائدة.. فيديو

الوزارة تلتزم الصمت.. تداول قرار لوزير التعليم العالي بموعد الامتحانات والتيرم الثاني على فيسبوك

تحذير عاجل من أحمد موسى بسبب سد النهضة

خاص.. تفاصيل جديدة في إصابة بدر بانون خلال تدريب الأهلى قبل مواجهة الدحيل

حنين حسام تخلع الحجاب في أول ظهور بعد إخلاء سبيلها.. فيديو

يتحمل الحريق لمدة شهر.. مهندس مدنى يفجر مفاجأة عن حريق عمارة الدائري

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

الكلاب تعوى.. زوجة محمود علاء تثير الجدل بعد هزيمة الزمالك من غزل المحلة.. شاهد

المدرب اللي يخاف يستحمل.. تعليق ناري من أحمد عيد عبد الملك على هزيمة الزمالك أمام المحلة ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استيقظ الآن.. شاب يدخل في غيبوبة قبل كورونا ويفيق في 2021 | صور

الأطباء عجزوا عن تشخيصه.. مرض نادر يصيب صاحبته بـ «حالة سكر» ويعرضها للموت مع كل نوبة | صور

إصدار خاص جديد من نيسان لمرور 10 أعوام لإطلاق ليف.. شاهد