هكون فنان إزاي يعني.. أحمد زاهر: طول عمري بدور على الأدوار اللي مش شبهي

أكد الفنان أحمد زاهر أن دور " فتحي " في مسلسل البرنس الذي عرض رمضان 2020 مثل تجربة مختلفة كونها شخصية شديدة الصعوبة ولاتحمل طابع " الكاركتر" قائلًا : " كان دور صعب جدًا خاصة أنه مش " كاركاتر " مقارنة بدور " فرج في كلام على ورق " ، حيث كان له طابع خاص أو مثل " ولد الغلابة " كنت طول الوقت خايف ما يعلقش مع الناس عشان كده ".

وأضاف " أحمد زاهر " في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا : " طول عمري بدور على الأدوار والشخصيات الي مش شبه أحمد زاهر على أرض الواقع؛ لان الاستمتاع بالمهنة إني أعمل حاجة مش شبهي وأنا بحب التمثيل جدًا وبحب أذاكر وافكر وأتخيل وأدخل في الشخصية اللي مش بتاعتي ، فلما أعملها الجمهور ينبهر بيا ".

وأردف الفنان عن سبب إختفائه في بعض المواسم الرمضانية لغياب الدور الذي ينشده قائلا : " عشان كده بختفي في بعض المواسم الرمضانية لاني مش لاقي الشخصية اللي أعمل منها حاجه ، فبقرر أختفي لحد ما ألاقي الشخصية اللي تستفزني وأذاكر فيها زي "القِرَدة".

وكشف "زاهر" : أنه عندما يقوم بدور فني يصعب عليه الخروج منه بسهولة قائلا : " لما بعمل شخصية في أي دور؛ بيقى صعب أخرج منها بسهولة .. وأنا شخص متعب جدًا في البيت ومكنوش في البيت طايقني أيام " فتحي " لاني كنت متقمص الشخصية في البيت ولما كنت ألاقي طفاية مش محطوطة في مكانها ممكن أعمل خناقة، كنت شخص لا أُطاق ".