تركيب 30 ألف عداد مسبق الدفع بالمنيا

اعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى ر ئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة فإنه تم الإنتهاء من تركيب 30 ألف 150 عداد مياه مسبق الدفع بالمنيا.





وأضاف "الشهاوى" أن التركيبات شملت احلال وتجديد 21 ألف عداد ميكانيكى وتركيب 8 آلاف عداد كودى بالإضافة إلى 1150 عدادًا للأنشطة الأخرى.





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ونوه الشهاوى أن العدادات شملت تركيب ١٣١٣٢عداد بمركز المنيا و٢٢٦٧بمركز أبوقرقاص و١١٣٩ بمركز العدوة و٢٧٣٥ بمركز بنى مزار و ١٨٥٧بمركز دير مواس و٢٧٣٥بمركز سمالوط و٢٠٥١بمركز مغاغة و٢٥٥٩بمركز ملوى و١٦٧٥ بمركز مطاى.





كما تم تدريب عدد من العاملين بمراكز خدمة العملاء على شحن الكروت مسبقة الدفع وتم عمل تدريب على صيانة هذه العدادات والتعاقد مع فورى لتسهيل إمكانية الشحن للعملاء.





وأكد الشهاوى على تطوير كافة الخدمات الخاصة بالمياه والصرف الصحى لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى





كما عقد مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى اجتماعا ناقش فيه القوائم المالية حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠وخطة الإحلال والتجديد للعدادات المعطلة حيث وصلت نسبة التغيير فى العدادات المعطلة ل٤٠% حتى الآن وجارى استكمال الأعمال ونقل المحطات الصغيرة الموجودة فى نطاق المحطات الكبرى لإستخدامها فى أماكن أخرى داخل المحافظة لحل مشاكل ضعف المياه.





كما ناقش الإجتماع استحداث قطاع التخطيط والبحوث والتطوير وذلك لوضع الخطط ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى ظل توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.





وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، أنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز المنيا بحوالى ١٤٥مليون وذلك فى عام ٢٠٢٠.





وأضاف الشهاوى أنه تم إحلال وتجديد وتدعيم شبكات مياه بنطاق فرع المنيا بقيمة اجمالية بلغت حوالي 13 مليون جنيه ومنها إحلال وتجديد خط مياه بشارع ميدان لبنان بحي شمال المدينة بطول 250 مترا 12 بوصة وتم عمل إحلال وتجديد خط مياه بشارع وابور الخليج بحي غرب المدينة بطول 600 متر 8 -6 بوصة جاري عمل إحلال وتجديد خط مياه بشارع بن الوليد بحي غرب المدينة بطول 800 متر 8 بوصة وتم عمل إحلال وتجديد خط مياه بشارع مجري السويفي بحي غرب المدينة بطول 750 مترا 6 بوصة و إحلال وتجديد خطوط المياه بشارع القشيري حيث بلغت القيمة الاجمالية حوالي 900 ألف جنيه وعمل عداية علي المحيط بقرية تله تتغذي من خط ناقل للتغلب علي ضعف المياه بقرية تله و تم عمل إحلال وتجديد وصيان غرف محابس بنطاق مركز المنيا تابعة للصندوق الاجتماعي.





كما تم تدعيم شوارع بقري مركز المنيا حيث بلغت القيمة الاجمالية للتدعيم حوالي 4 ملايين جنيه وتم توصيل مياه لعدد من المصانع والمنشآت الحكومية والمدارس والمنشآت الخاصة بالسكة الحديد والكهرباء ودور العبادة وغيرها من المنشآت الحكومية وتم مد خط لتغذية محطة المعالجة بقرية البرجاية حيث بلغت القيمة الاجمالية حوالي مئتان الف جنيها.





وفيما يخص الادارة الفنية المستدامة TSM فإنه تم تجديد شهادة ال T.S.M لمحطات بنى احمد الشرقية المرشحة ومحطة كدوان المرشحة ومحطة سلطانة المرشحة.



