أوقاف الفيوم تفتتح 7 مساجد جديدة بقرى ومراكز المحافظة.. اليوم

تفتتح مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة 7 مساجد جديدة بمحافظة الفيوم بعضها بالجهود الذاتية والبعض الأخر بأشراف وزارة الأوقاف .

من جانب أخر سوف يوم الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم بحضور السكرتير العام لمحافظة الفيوم ، بأفتتاح وحضور صلاة الجمعة مع المصلين بمسجد الحاج حسن بقرية العونى بمركز أبشواى .

وصرح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الوقاف بأن المساجد التى سيتم أفتتاحها غدا بمحافظة الفيوم ، بعد تفويض كل مديرأدارة بأفتتاح المسجد وحضور وألقاء خطبة الجمعة و المساجد هى : مسجد الشيخ حسن بالعونى ، ومسجد أبو ياسين بمركز أطسا غرب ، ومسجد محمد أمين بمركز أطسا غرب ، ومسجد الشهيد مدحت بمركز أطسا غرب ، ومسجد السلام بمركز سنورس ، ومسجد المدينة المنورة بمركز طامية ، ومسجد الهدى بقرية جردو بمركز أطسا غرب.





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واصلت مديرية أوقاف الفيوم، بالتنسيق مع محافظة الفيوم ، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة أوقاف الفيوم افتتاح 13 مسجدا بجميع قرى ونجوع المحافظة ، بالجهود الذاتية وإشراف وزارة الأوقاف .

صرح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم بأن المساجد التى تم افتتاحها اليوم هى : عبد الغني عبد الجواد إطسا غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف ، و الرحمة عزبة محمد فراج الغرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وعبد الرحمن محمود الناصرية الجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وافي زايد بندر سنورس جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، والرحمة عزبة سالم جاد، والشواشنة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، والسلام الشرقي إبشواي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

كما تم افتتاح مسجد فرج شعت إطسا غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف ، ونور الهدى نوارة إطسا بجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، البحر هوارة عدلان شمال جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف شاكر عزبة شاكر الغرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، العتيق المقراني يوسف الصديق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وجاب الله عزبة جاب الله ، وفيدمين جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف ، وأم المؤمنين السنباط جنوب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف















