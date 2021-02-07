سبب اعتذار شريف منير عن المشاركة في الجزء الثاني من المال والبنون

قال المخرج مجدى أبو عميرة إن الفنانة فايزة كمال اعتذرت عن الجزء الثانى من مسلسل المال والبنون لأنها كانت تريد تعديلا في النص وورق المسلسل، وهذا ما رفضه المؤلف محمد جلال عبد القوي.





وأضاف أبو عميرة خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال والبنون ضيوفا على الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، أن الفنان شريف منير اعتذر عن المشاركة في الجزء الثاني من "المال والبنون" بسبب ترتيب الأسماء على التتر بينه وبين أحمد عبد العزيز.





وتابع أنه كان من مؤيدي مسلسلات الأجزاء لأن نجاح ليالى الحلمية والهجان فتح الطريق لتلك النوعية من الأعمال الدرامية، والحقيقة أن جلال عبد القوى أعطى لنصر أكتوبر والعبور العظيم حقه في الجزء الثانى من "المال و البنون"، لأن هناك مسلسلات كثيرة لم تتناول العبور ونصر أكتوبر بالقدر اللازم.





تدور قصة الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون حول عودة يوسف عباس الضو إلى ابنة سلامة فراويلة "ثريا"، ولكن يكتشف أنها تزوجت من صديق عمره بناء على طلب والدها ويحدث الصراع بينهم.





شارك في " المال والبنون" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنان يوسف شعبان وحمدي غيث وأحمد عبد العزيز وهادي الجيار والفنانة سلوى خطاب ورجاء حسين وفايزة كمال .