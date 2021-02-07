خطوات إتمام مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه بحقوق عين شمس.. وكلية التربية تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا

_ كيفية إتمام مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس

_ تربية عين شمس تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا

_ تراجع ملحوظ في إصابات كورونا بمستشفيات العزل التابعة لجامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جدول امتحانات الشفوي الدراسات العليا دور أكتوبر ٢٠٢٠.





وكشف الدكتور ناجي عبد المؤمن، لـ "صدى البلد"، عن كيفية إتمام مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات لمواجهة تفشي فيروس كورونا في ظل الظروف الراهنة.





وأكد أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، لمجابهة جائحة تفشي فيروس كورونا، وتعليق الدراسة بالجامعات وتأجيل كافة الامتحانات والفعاليات والأنشطة للحد من انتشار الفيروس؛ تقرر اتخاذ بعض الإجراءات، ولفت إلى ضرورة الحد من التواصل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية حرصا من إدارة الجامعة على مصالح أبنائها الباحثين من طلاب وطالبات الدراسات العليا خاصة هؤلاء الذين تم تحديد موعد لمناقشة رسائلهم العلمية يرجى اتخاذ اللازم نحو الاقتصار علي حضور لإتمام المناقشة:





1_ المحكمين

2_ المشرفين

3_ الطالب





يأتي ذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من توفير أماكن مناسبة وتعقيمها كذلك توفير المطهرات أما بالنسبة إلى طلاب الدراسات العليا الذين لم تحدد لهم مواعيد المناقشة بعد، فيتم تأجيل المناقشة إلى ما بعد يوم 20 فبراير 2021 على أن يتم إسقاط هذه المدة من التسجيل.





وفي إطار الخدمات والامتيازات المتنوعة التي تقدمها رابطة خريجي جامعة عين شمس الرسمية لأعضائها تحت رعاية د محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، صرحت د. ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجيين أن رابطة خريجي جامعة عين شمس توفر لأعضائها فرصة الاستمتاع بإجازة نصف العام من خلال فرصة السياحة الداخلية بمدينة شرم الشيخ والاستفادة من الخصومات المتاحة على الإقامة في فندق كونكورد السلام شرم الشيخ، وتم زيادة نسبة الخصم خلال إجازة منتصف العام لتصبح ١٠% بدلًا من ٥ % وهي النسبة السنوية التي يستفيد بها أعضاء الرابطة طوال العام وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

ويتم الحصول على الخصم بمجرد إرسال صورة من كارنيه العضوية عند الحجز عن طريق البريد الإلكتروني الآتي:





أو إظهار كارنيه العضوية حال الحجز من مقر إدارة الفندق بشارع عبد الحميد بدوي- بجوار نادي الشمس.



