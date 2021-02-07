خطوات إتمام مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه بحقوق عين شمس.. وكلية التربية تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا

_ كيفية إتمام مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس
_ تربية عين شمس تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا
_ تراجع ملحوظ في إصابات كورونا بمستشفيات العزل التابعة لجامعة عين شمس
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جدول امتحانات الشفوي الدراسات العليا دور أكتوبر ٢٠٢٠.
وكشف الدكتور ناجي عبد المؤمن، لـ "صدى البلد"، عن كيفية إتمام مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات لمواجهة تفشي فيروس كورونا في ظل الظروف الراهنة.
وأكد أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، لمجابهة جائحة تفشي فيروس كورونا، وتعليق الدراسة بالجامعات وتأجيل كافة الامتحانات والفعاليات والأنشطة للحد من انتشار الفيروس؛ تقرر اتخاذ بعض الإجراءات، ولفت إلى ضرورة الحد من التواصل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية حرصا من إدارة الجامعة على مصالح أبنائها الباحثين من طلاب وطالبات الدراسات العليا خاصة هؤلاء الذين تم تحديد موعد لمناقشة رسائلهم العلمية يرجى اتخاذ اللازم نحو الاقتصار علي حضور لإتمام المناقشة:
1_ المحكمين
2_ المشرفين
3_ الطالب
يأتي ذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من توفير أماكن مناسبة وتعقيمها كذلك توفير المطهرات أما بالنسبة إلى طلاب الدراسات العليا الذين لم تحدد لهم مواعيد المناقشة بعد، فيتم تأجيل المناقشة إلى ما بعد يوم 20 فبراير 2021 على أن يتم إسقاط هذه المدة من التسجيل.
وفي إطار الخدمات والامتيازات المتنوعة التي تقدمها رابطة خريجي جامعة عين شمس الرسمية لأعضائها تحت رعاية د محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، صرحت د. ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجيين أن رابطة خريجي جامعة عين شمس توفر لأعضائها فرصة الاستمتاع بإجازة نصف العام من خلال فرصة السياحة الداخلية بمدينة شرم الشيخ والاستفادة من الخصومات المتاحة على الإقامة في فندق كونكورد السلام شرم الشيخ، وتم زيادة نسبة الخصم خلال إجازة منتصف العام لتصبح ١٠% بدلًا من ٥ % وهي النسبة السنوية التي يستفيد بها أعضاء الرابطة طوال العام وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
ويتم الحصول على الخصم بمجرد إرسال صورة من كارنيه العضوية عند الحجز عن طريق البريد الإلكتروني الآتي:
أو إظهار كارنيه العضوية حال الحجز من مقر إدارة الفندق بشارع عبد الحميد بدوي- بجوار نادي الشمس.
فيما قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول (مرحلة البكالوريوس والليسانس) دور يناير 2021 ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا بالإضافة إلى إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للدراسات العليا دور يناير 2021 للعام الجامعى 2020/2021 اضغط هنا .
أضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه سوف يتم قياس درجة حرارة كل طالب قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، إضافة إلى عدم السماح للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كل لجان الامتحانات.
وأكد الدكتور ماجد أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات.
وفي سياق اخر قالت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي بمستشفيات جامعة عين شمس، الذي تم تحويله إلى عزل مصابي فيروس كورونا أن هناك تراجعا ملحوظا بأعداد كورونا في الفترة الأخيرة، مشيرا الي ان المستشفي يوجد بها اماكن فارغة لاستبقال حالات جديدة.
وأكد الدكتور أسامة أشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي ومدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاص بعزل مصابي فيروس كورونا خلال تصريحاته لـ صدى البلد انه يوجد نقص ملحوظ بمصابي كورونا داخل مستشفيات العزل بعين شمس ويرجع ذلك لقرار تعليق الدراسة وجزء كبير من وعي المواطنين، مشيرة إلى أن المستشفى يوجد بها عدد قليل من المصابين.
وشدد مدير المستشفى العزل على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة الرشح أو ما يشبه أعراض البرد.
وأكد أن المستشفى يعالج جميع مرضاه بالمجان دون أي مصاريف علاجية، موضحا أن المستشفى يوفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.