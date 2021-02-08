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مهرجان فوتوبيا.. صور إبداعية للقاهرة الخديوية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:26 ص
مهرجان فوتوبيا
مهرجان فوتوبيا
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هاجر إبراهيم
أعلنت مروة أبو ليلة، رئيس مهرجان صناعة الصورة "فوتوبيا"، إن مهرجان القاهرة فى الصورة فى الأساس تعليمي، مشيرة إلى أن 70% من المحاضرات عبارة عن ورش وأشياء متعلقة بتعليم المصور.

وأضافت "مروة" خلال لقائها عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن من المحتمل هذا العام فى المهرجان عمل معارض فى الشوارع بالتعاون مع الشركة التى ترمم المبانى بوسط البلد، موضحة أن هذا المهرجان احتفالا بالتراث الخاص بالقاهرة الخديوية والمصورين فى مصر.

وتابعت أن المصورين فى مصر وصلوا لمستوى يكاد يكون عالميا، متابعة أنه يتم عرض صورهم لمدة عشر أيام فى المهرجان لتشجيعهم.

  وأشارت إلى أن الفعاليات تكون فى مكانين كبار فى وسط البلد نظرا لجائحة كورونا، بالإضافة إلى إقامته فى أكثر من مكان داخل القاهرة، "بيحضره أى مصور فى المطلق سواء كان مبتدئ أو محترف".

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