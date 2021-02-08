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رياضة

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:35 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلوانى

ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى إمكانية مشاركة أحمد بيكهام فى مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة بايرن ميونيخ المقرر إقامتها اليوم بنصف نهائى كأس العالم للأندية .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى إنه يتوقع أن يبدأ الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى
خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام " محمد هانى " وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول .
خط الوسط : حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية .
خط الهجوم : حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .

وهو الأمر الذى يشير إلى وجود 3 تغييرات فى تشكيل الأهلى عن مباراته الماضية أمام الدحيل وهى مشاركة كل من أحمد بيكهام وأليو ديانج ومحمد شريف بشكل أساسي .

وكان الأهلى فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية ، وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد .

 

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