3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى إمكانية مشاركة أحمد بيكهام فى مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة بايرن ميونيخ المقرر إقامتها اليوم بنصف نهائى كأس العالم للأندية .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى إنه يتوقع أن يبدأ الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام " محمد هانى " وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول .

خط الوسط : حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية .

خط الهجوم : حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .



وهو الأمر الذى يشير إلى وجود 3 تغييرات فى تشكيل الأهلى عن مباراته الماضية أمام الدحيل وهى مشاركة كل من أحمد بيكهام وأليو ديانج ومحمد شريف بشكل أساسي .



وكان الأهلى فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية ، وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد .