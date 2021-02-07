ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شايف الطموح.. أحمد شوبير يهاجم رمضان صبحي

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:08 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
عمرو الحلوانى

أشاد الإعلامى أحمد شوبير، بالمستوى المميز للاعب مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار لجالطة سراى التركى، بعد تسجيله هدفين فى مستهل رحلته الاحترافية بالدوري التركى.


وقال شوبير، في برنامجه الإذاعى: "لازم أقول يا جماعة مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، إيه يابنى اللى بتعمله ده، جالك عرض فرنسى بمبلغ كبير وناديك رفض وجالك عرض تركى يبقى أقل مقارنة بالعرض الفرنسى ولكنك وافقت وتمسكت بطموحك".


وأضاف: "هو ده الطموح يا رمضان يا صبحي، شوف مصطفى بيعمل إيه وطموحه إزاى فى الدوري التركى، فاكر يارمضان لما جالك عرض احتراف فى الدوري التركى ورفضته وقولت ده دوري ضعيف، لأ يا رمضان مش دوري ضعيف بس الطموح بيفرق".


وتابع: "شوفت يا رمضان نجوم الأهلى فى المونديال، هيلاعبوا بايرن ميونخ ورغم وصول الأهلى لنصف النهائى هفضل أقول بطولة تكريمية زى كأس العالم للقارات، الأهلى ممكن يوصل للنهائى أو حتى ياخد البطولة.. الطموح حلو، دول الناس اللى بتشرفنا ومعاهم محمد صلاح اللى قرب ياخد هداف الدوري الإنجليزى".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة| اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي.. أول ضربة لـ إكرامي في بيراميدز.. كواليس تهديد شوبير بالقتل.. لاعب الزمالك يتعرض للنصب

حازم إمام: أتمني انضمام رمضان صبحي وثلاثي الأهلي إلى نادي الزمالك

«رمضان صبحي مضغوط».. أبرز 5 تصريحات لـ «أروابارينا» مدرب بيراميدز مع شوبير

عيد سعيد يا دانا.. مصطفى محمد يهنئ رمضان صبحي بعيد ميلاده

اهدى علشان تحقق طموحاتك .. شوبير يوجه نصيحة مهمة لـ رمضان صبحي

الطموح راح فين.. أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ رمضان صبحي

ترشيحاتنا

الزمالك يوافق على سفر ساسي لتونس

أسعار الأسماك والجمبري بالأسواق اليوم الأحد 7-2-2021

لحظة تجرد مراسل من ملابسه على الهواء لسبب صادم.. صور

تعرف على أرخص سيارة سيدان في مصر لـ 2021

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة التونسية عائشة بن أحمد

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاهد.. أسعار ومواصفات السيارة باترول وحش نيسان