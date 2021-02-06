من كواليس برنامجه.. شوبير برفقة عمرو الجنايني من أحدث ظهور

نشر الإعلامى أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عدة صور من كواليسه برنامجه مع عمرو الجناينى.





وعلق شوبير قائلًا:" كواليس حلقة الأستاذ عمرو الجنايني في ملعب أون تايم ".



يذكر أن واصل الإعلامي أحمد شوبير هجومه الحاد على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد عقب تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أربع مباريات وغرامة 20 ألف جنيهًا إلى مباراة واحدة وغرامة 50 ألف فقط.





وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "رئيس اللجنة الأحادية التي تدير اتحاد الكرة المصري اتخذ قرارًا خاطئًا على قرار خاطئ".





وتابع: "أن يعترض الأهلي فهذا حقه لأن القرار باطل، لأنه من اختصاص لجنة الانضباط، وبالمثل أحداث مباراة السوبر في الإمارات، والفيديوهات تم عرضها على لجنة الانضباط واتخذت القرار ومن حق النادي أو اللاعب أن يتقدم بتظلم للجنة التظلمات".





وأوضح: "لكن في مسألة الشناوي لم يتم عرض الأمر لا على لجنة الانضباط ولا التظلمات".





وأكمل: "والكارثة الأكبر التي سمعتها على لسان أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة أنه خفف العقوبة لأن الأهلي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية وهذا واجب وطني".





وأضاف: "القرار خاطئ لأنه مارس صلاحيات ليست من شأنه، لأنه قام بإلغاء كل اللجان والقررات كلها من رأس رجل واحد".





وأضاف: "العضوان الآخران لم يعرفا بقرار أحمد مجاهد لأنها لجنة أحادية، لا يوجد اتحاد كرة، هناك شخص واحد فقط يمتلك كل شيء داخل الجبلاية".



