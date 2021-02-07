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رياضة

شوبير لـ حازم إمام: ‏الثعلب الصغير أنت أقوى من كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:01 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لحازم إمام لاعب الزمالك السابق، ومحلل قنوات أون تايم سبورتس، بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأعلن الإعلامي سيف زاهر، إصابة حازم إمام بكورونا، مشيرا إلى أن نجم الزمالك السابق حالته الصحية جيدة.

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ونشر أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لحازم إمام وكتب: "‏الثعلب الصغير والنجم الجميل حازم إمام.. ألف سلامة عليك، أنت أقوى من كورونا". 

وأضاف شوبير: "منتظرين عودتك سريعا إن شاء الله".

وكان حازم إمام من ضمن الرياضيين الذي وقع الاختيار عليهم للتواجد في مجلس الشعب بالدورة الأخيرة.

 
 
 
 
 الثعلب الصغير والنجم الجميل حازم إمام.. ألف سلامة عليك، انت أقوى من كورونا ومنتظربن عودتك سريعًا إن شاء الله🙏 pic.twitter.com/BfSl0YO2tA
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