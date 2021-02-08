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فن

الحلقة 31 من مسلسل لؤلؤ.. عودة الخلاف مع كامليا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:56 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت أحداث الحلقة 31 من مسسل لؤلؤ للفنانة مي عمر تطورات أبرزها عودة الخلاف مع "كامليا  والتي تجسد دورها نرمين الفقي .

يذهب "مجدي" إلى "طارق" ويحكي له ما حدث مع "لؤلؤ" وما فعله فيها "بدر" لكنه لا يصدقه ويطرده من المكان ويخبره بأنه سينتقم من "لؤلؤ" ويجعلها تندم.

ومسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

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