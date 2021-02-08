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تعليم

حقيقة تأجيل امتحانات التيرم الأول لطلاب كلية طب حلوان الي 15 مارس

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:20 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
أكد الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب بجامعة حلوان، على إقامة الامتحانات في موعدها المحدد في منتصف شهر مارس القادم كما هو مقرر لها.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي في تصريحات خاصة ل صدى البلد أن كلية الطب بجامعة حلوان تتبع نظام الميديول وهو نظام المجموعات الدراسية، وليس نظام الميد ترم، وأن الكلية كان لها الريادة فى تطبيق هذا النظام منذ السنة الأولى لافتتاح الكلية عام 2016 /2017، منوها إلى أن هذا النظام تحول إلى نظام اجبارى على كل كليات الطب في الجامعة المصرية. 

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وأضاف عميد كلية الطب أن الدراسة سوف تعود فى موعدها مع نهاية إجازة منتصف العام الدراسي وتستكمل حتى مواعد اختبار الميديول والذى سوف يكون فى منتصف شهر مارس المقبل.

ونوه الدكتور ممدوح مهدى، إلى أن امتحانات هذا العام تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية كبيرة وغير مسبوقة على منظومة التعليم المصري وأن الكلية استعدت تماما لإقامة امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 هذا العام.

وأشار عميد كلية الطب إلى أنه يتم التأكد من سلامة الطالب قبل دخوله الى لجان الامتحانات وتقوم الكلية بتوفير كمامات ومعقمات على أبواب لجان الامتحانات التطهير والتعقيم الطلاب وذلك لزيادة أمان الطلاب.
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