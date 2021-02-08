من قلب القاهرة.. الفصائل توجه الشكر للرئيس السيسي والدولة المصرية على دعم القضية الفلسطينية.. صور

بدأت الفصائل الفلسطينية، اليوم الاثنين، اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة، برعاية مصرية وذلك بمشاركة 15 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة.





وقدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم علي تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية .





وتم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الإنقسام وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات عقد الإنتخابات العامة الفلسطينية.





ومن المقرر ان تستمر اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتي غد الثلاثاء ٩ / ٢ / ٢٠٢١ والتي تجري في اجواء ايجابية وعزم وتصميم علي الخروج بنتائج تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.