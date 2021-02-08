أخدم والد زوجي العجوز وأستحي من بعض التصرفات هل أمتنع عنها.. الإفتاء ترد.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "أقوم على خدمة والد زوجي "حمايا" وفي بعض التصرفات أستحي أن أقوم بها معه فهل لي أن أمتنع عنها؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن والد الزوج أصبح محرما على الزوجة للأبد، فأصبح كوالدها ، ولكن يفضل أن يقوم الزوج بهذه التصرفات أو الخدمة التي تقوم بها الزوجة بدلا من زوجته، فيتولى هو خدمة والده في هذه الأوقات وتكمل الزوجة الباقي.

وأشار إلى أن هناك ما يسمى بحياء الأنوثة والحياء لا يأتي إلا بخير، فالمرأة إذا استحت من ذلك فلابد أن نكون مرفقين بها ونحافظ على حيائها.

واوضح، انه لو اضطرت الظروف وكانت المراة هي الوحيدة التي من الممكن أن تقوم بهذه الخدمات فلتفعل من باب عمل الخير والإحسان لوالد الزوج العجوز.



الإفتاء: ليس فرضًا على الزوجة خدمة أهل زوجها



ما رأي الدين في الزوج الذي يشترط على زوجته أن يعاملها معاملة حسنة إذا صالحت اخواته مع انهم يؤذونها .. سؤال ورد لدار للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن اشتراط الزوج على زوجته ليعاملها بشكل طيب بإحسان خطأ خصوصًا وأن الزوجة تعمل على مصلحة ابنائها وزوجها .





وأضاف أن مسألة أن يعلق الزوج المعاملة الحسنة على معاملة الزوجة لأهل الزوج أو خدمتها لوالدته أو والده أو اخواته أو زيارتهم فهذا خطأ لا يجوز لأنه ليس أمرًا مفروضًا على الزوجة، وإنما هو من قبيل الفضل والاحسان فإن قامت به الزوجة فلها الاجر والثواب وإن لم تقم به فلا وزر عليها، مؤكدًا أنه ليس من حقه أن يشترط عليها مثل هذا الشرط .



وقال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.





وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.



وأوضح أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.



