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توك شو

حسام البدري عن لاعبي الأهلي: لعبوا بروح قتالية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:47 م
حسام البدري
حسام البدري
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عادل نصار
عبر الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن تقديره لأداء لاعبي النادي الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد البدري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة "أون"، مساء اليوم الاثنين، أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة، مشيرا إلى أن لاعبي النادي الأهلي لعبوا بروح قتالية عالية في المباراة.

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر، أن "الشناوي وخط الدفاع تحملوا الكثير في لقاء البايرن وأحيي الحارس محمد الشناوي"، مشيرا إلى أن خط الوسط قدم مباراة على مستوى يليق بالنادي الأهلي".

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