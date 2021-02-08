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الناس عايزاني أطبل.. رضا عبد العال يهاجم موسيماني بعنف

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:24 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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عادل نصار
أكد رضا عبد العال، لاعب النادي الزمالك والأهلي السابق، أنه دائمًا ما يحلل المباريات بشكل منطقي ويجب التطرق للإيجابيات والسلبيات ونقاط الضعف في الفريق، متابعًا: "الناس عايزاني أطبل وأنا مش كده".


وأضاف "عبد العال"، خلال تحليل مباراة الأهلي والبايرن، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه ليس مقتنعا إلى الآن بأداء وخطط موسيماني مع النادي الأهلي، موضحًا أنه لا يصلح لتدريب النادي الأهلي، مؤكدًا أن مباراة اليوم هي مباراة اللاعبين من المقام الأول.


وتابع: "الضغط كان كبيرا على لاعبي الأهلي، وأداء لاعبي الدفاع كان جيدا جدًا،  كما أن أداء لاعبي منتصف الملعب كان قويا.. دول ماتوا"، موضحًا أن الضغط كان كبيرا على لاعبي منتصف الملعب لعدم ارتداد الأطراف الهجومية لمساندتهم دفاعيًا.

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