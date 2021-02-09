ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25219 طنا تشمل 13062 طن فوسفات و 12157 طن يوريا .





وأضاف البيان ، أن حركة الوارد من البضائع العامة 46428 طن تشمل : 18000 طن ذرة و 3970 طن قمح و 8800 طن خردة و 1785 طن خشب زان و 6816 طن ابلاكاش و 2677 طن حديد و 2380 طن زيت طعام و 2000 طن صويا .





وأشار البيان إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات 314 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بسلة و بطاطا و بطاطس و فاصوليا و خس و طماطم و خرشوف و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( برسيم و حمص و بصل و فول سودانى و ريحان و سمسم و شطة و فلفل و لب ) و فواكه ( برتقال و فراولة و يوسفي و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و المغرب والأردن وروسيا وألمانيا وأوكرانيا وهولندا وإيطاليا وبنجلاديش وإنجلترا وسلوفينيا وإسبانيا وأمريكا والهند وسنغافورة عدد الحاويات الوارد 288 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1368 حاوية مكافئة.





وأوضح البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 67775 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41573 طنا .





كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاويه 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4473 شاحنة.





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