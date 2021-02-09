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محافظات

تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه في دمياط .. تفاصيل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:22 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و المهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل و مديرى الإدارة الهندسية والمشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و ممثلى الجهة المُنفذة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" ..

إذ تابعت "المحافظ" خلال الاجتماع الأعمال الجارية بالمشروع وكذا عمليات الرصف بالأسفلت التى يتم تنفيذها بالتوازى مع الأعمال الأخرى، وكذا الموقف الخاص بإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار بطول الطريق لمنع تراكم المياه..

و ناقشت "محافظ دمياط" محاور و آليات التنفيذ بما يتناسب مع كافة المعايير الفنية و الهندسية والمناسيب الخاصة بكل جزء بالطريق، وفى هذا الخصوص وجهت "المحافظ" بالإسراع فى المعدلات التنفيذية لإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار بالقطاعات التى يجرى العمل بها والتأكد أولًا من كفاءتها قبل البدء في الرصف مؤكدة على وضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من هذه الأعمال.. 

فيما وقد أوضحت "الدكتورة منال عوض" أن هذا المشروع يستهدف تطوير أحد أطول وأهم المحاور الرئيسية بمدينة دمياط، وذلك بطول ٧.٥ كم بدءًا من ميدان عزب النهضة حتى مسجد الحطاب بعزبة اللحم مرورًا بعدد المناطق الهامة، حيث تتضمن عمليات التطوير رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بما تشتمله من برجولات ومقاعد وممشى وتشجير و أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى أعمال إنشاء أرصفة جانبية و بالوعات صرف مياه الأمطار و رصف الطريق..

وعلى جانب آخر.. ناقشت "المحافظ" أعمال رد الشئ لأصله المقرر تنفيذها و المبالغ المُحصلة و المستحقة لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إذ أكدت على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ عمليات رد الشئ لأصله  فى أسرع وقت ممكن وذلك لتحسين مستوى وجودة الطرق ورفع كفائتها.

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تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه في دمياط .. تفاصيل
تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه في دمياط .. تفاصيل
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