إزالة ٣ مكامير فحم ضارة في دمياط .. شاهد

شنت اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة متولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، حملة لتنفيذ الازالات الخاصة بمكامير الفحم الضارة .
وأسفرت الحملات عن ازالة مكمورة فحم منشأة داخل سور مبنى بالطوب على مساحة ٢٠٠ متر ، وكذا إزالة مكمورتين مخالفتين بمركز كفر البطيخ ، بإجمالى مساحة ٤٥٠ متر، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، كما تستمر هذه الحملات لملاحقة هذه المخالفات وتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية.
جاء ذلك وفقًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإستمرار الجهود لإزالة مكامير الفحم المخالفة والتصدى الحاسم لها حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، واصلت الأجهزة المعنية جهودها لتنفيذ هذه الأعمال.
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