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فن

واقفة على رأسها.. هاجر أحمد تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:29 ص
هاجر احمد
هاجر احمد
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محمد بدران
شاركت الفنانة هاجر احمد، جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع  تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد لها وهي تمارس الرياضة.

وظهرت هاجر احمد في الفيديو وهى تؤدي حركات اليوجا واقفة على رأسها، بإطلالة رياضية انيقة.

وتألقت هاجر أحمد، في الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم" حيث أشاد بها الجمهور.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

"ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذي حققوه في مسلسل "الأخ الكبير".

وشارك فى بطولة "الأخ الكبير" كل من عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.


واقفة على رأسها.. هاجر أحمد تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد
واقفة على رأسها.. هاجر أحمد تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد
واقفة على رأسها.. هاجر أحمد تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد
واقفة على رأسها.. هاجر أحمد تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد
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