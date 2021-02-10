ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط محاسب أعلن استعداده لممارسة الفجور عبر الفيس بوك

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:26 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" لأحد الأشخاص يبدى من خلالها المعلن استعداده لممارسة أعمال الفجور.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ، وتبين أنه (محاسب، مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محادثات جنسية وصور فتيات.. ضبط سيدة تروج للدعارة على الإنترنت

أعلن عن نفسه على الإنترنت.. ضبط عاطل يمارس الفجور بالإسكندرية

ضبط عاطل أعلن استعداده لممارسة الفجور على الإنترنت

ضبط شخص أنشأ صفحة على الإنترنت لممارسة الفجور بالإسكندرية

ألعاب منافية للآداب.. ضبط شخص يروج لبيع منتجات لممارسة الفجور على فيسبوك

ضبط عامل أنشأ صفحة على الفيس بوك للتحريض على ممارسة الفجور

ترشيحاتنا

تعرف على غيابات الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

ليست فعالة الآن.. مستشار أوبئة يكشف مفاجأة عن لقاحات كورونا

خضع لعملية معقدة.. تعرض حارس الوداد المغربي لاعتداء بالسلاح الأبيض

لحظة اصطدام غواصة عسكرية يابانية بـ سفينة تجارية..شاهد

إعطاء الجرعة الأولى لـ 75%.. الاتحاد للطيران تعلن توفير لقاح لجميع العاملين بالشركة

فضل شهر رجب.. الأزهر يحدد 4 أعمال مستحبة لمغفرة الذنوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. 5 علامات تشير لإصابتك بالكبد الدهني

على الجمل.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة والصحة.. المتعافون يحتاجون لجرعة من لقاح كورونا.. خطأ شائع يزيد نمو السرطان.. و10 أطعمة تحاربه.. أهمية العاطفة فى حياة طفلك