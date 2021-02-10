ضبط محاسب أعلن استعداده لممارسة الفجور عبر الفيس بوك





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" لأحد الأشخاص يبدى من خلالها المعلن استعداده لممارسة أعمال الفجور.





عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ، وتبين أنه (محاسب، مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم ، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



