الفرح تحول إلى ميتم.. تفاصيل وفاة عريس قبل زفافه بساعات بالشرقية

في لحظات تحول الفرح إلى ميتم وتحولت الزغاريد إلى صراخ وعويل داخل قرية قصاصين الأزهار التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية وتحديدا عندما لفظ شاب، أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي بعد سقوطه بشكل مفاجيء أثناء استعداده لدخلته.

فيما شيع المئات من أهالي القرية جثمان "ابراهيم محمد توفيق" والبالغ من العمر قرابة الـ 20 عاما إلى مثواة الأخير في مقابر الأسرة بقرية قصاصين الأزهار وسط حالة من البكاء والصراخ والشهادة بأخلاق الفقيد وحسن خلقة.

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وأكد مجموعة من أهالي القرية وممن بينهم "أحمد محمود" ان الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق وكنا جميعا نستعد للاحتفال بفرحه بعد يوم ولكن إرادة الله كانت أقرب حيث سقط الفقيد مغشيا عليه ليتم أخذة علي الفور الي المستشفى ليؤكد الأطباء إصابته بنزيف حاد في المخ ويفارق الحياة.

وأضاف "أحمد" ان "ابراهيم" يتيم الأبوين وتم تأدية صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير داخل قرية قصاصين الأزهار، ونقله إلى مقابر الأسرة بالقرية،مطالبين الجميع بالدعاء له وأن يلهم أهالي القرية الصبر والسلون.

وعلي جانب أخر فقد تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا من مستشفى أولاد صقر تفيد إستقبال "إبراهيم م" 20 سنه، مقيم قرية "قصاصين الأزهار" التابعة لمركز أولاد صقر، مصابًا بنزيف داخلي بالمخ، وحالته العامة متأخرة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

فيما تم التحفظ علي الجثة وإخطار النيابة العامة والتي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحرير المحضر اللازم.