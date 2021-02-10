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حوادث

كشف غموض مقتل سائق توك توك بالشرقية وضبط الجناة.. تفاصيل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:53 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى من تحديد وضبط المتهمين بقتل سائق توك توك، والتخلص من جثته بجوار كوبرى "العباسة" بأبو حماد، وتمت إحالتهم إلى نيابة أبوحماد، والتي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.


كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة "محمد. و"، 21 سنة، سائق توك توك، مُقيم بأبو حماد، مقتولًا مصابا بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالرأس وجرح طعنى بالرقبة، بجوار نزلة كوبرى "العباسة" بطريق "أبو حماد – التل الكبير" بدائرة مركز أبو حماد، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى أبو حماد والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.


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وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالشرقية، وتم فحص معاملات المجنى عليه للتوصل إلى الجناة.


وتبين قيام كل من "حسين. ال"، 26 سنة، عاطل، و"جمال. س"، 22 سنة، عاطل، و"محمد. ح"، وشهرته "تناحة"، 26 سنة، عاطل، جميعهم مقيمون بندر أبوحماد، بارتكاب الواقعة، بقصد قتل المجنى عليه وسرقة التوك توك منه، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3711 جنح أبوحماد، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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