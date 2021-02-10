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محافظات

يحدث في الزقازيق.. غلق وتشميع سنتر دروس خصوصية بمنطقة القومية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:14 ص
غلق وتشميع سنتر للدروس
غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بالشرقية
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محمد الطحاوي

أكدت "ثناء فوزي" رئيس حي ثان الزقازيق أنه بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  بشأن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومواعيد الغلق للمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات ومتابعة تنفيذ قرار دولة رئيس الوزراء رقم 2701لسنة2020والكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2020 فقد تم شن حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية.

وقالت رئيس حي ثان الزقازيق انها ترأست حملة مكبرة بمشاركة أحمد عبدالفتاح، نائب رئيس الحي، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومسؤول الغلق بالحي والإدارات المعاونة، بالحي وتم ضبط سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة القومية بشارع مكة وعلى الفور تم غلقه وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


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من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار عمل لجان ميدانيه بكل مراكز ومدن المحافظة  لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين، حيث تم تشكيل لجنة يومية لمتابعه التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية ومواقف السيارات وراكبي وسائل النقل العامة بارتداء الكمامة الواقية.

 

وشدد المحافظ على ضرورة  التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي ورجال المرور لتكثيف الحملات اليومية المفاجئة على مواقف لسيارات الأجرة والطرق العامة، للتأكد من ارتداء السائقين والمواطنين للكمامة الواقية حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون وتوقيع الغرامة المالية الفورية بقيمه 50 جنيهًا على غير الملتزمين بالكمامة الواقية.

 

كما شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يحدث في الزقازيق.. غلق وتشميع سنتر دروس خصوصية بمنطقة القومية
يحدث في الزقازيق.. غلق وتشميع سنتر دروس خصوصية بمنطقة القومية
يحدث في الزقازيق.. غلق وتشميع سنتر دروس خصوصية بمنطقة القومية
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