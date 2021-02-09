الشرقية تنتفض لمواجهة فيروس كورونا.. تكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة والطرق العامة.. الأجهزة التنفيذية تغرم 422 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 382 شيشة في أقل من شهر

محافظ الشرقية:

*غلق 33 مركزا للدروس الخصوصية

* فض وتشميع 14 قاعة أفراح وسرادق عزاء

* تكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة والطرق العامة





بمجرد أن تم إعلان الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإعلان مجلس الوزراء منع تقديم الشيش، ومتابعة مدى التزام المواطنين في مختلف القري والمحافظات بارتداء الكمامات الواقية في الأماكن والمواصلات العامة، كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالمتابعة المستمرة للمواطنين والمقاهي، وغلق كافة سناتر الدروس الخصوصية؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حملات مكبرة لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، استمرار عمل لجان ميدانية بكل مراكز ومدن المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين، حيث تم تشكيل لجنة يومية لمتابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية ومواقف السيارات وراكبي وسائل النقل العامة بارتداء الكمامة الواقية.





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وشدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي ورجال المرور لتكثيف الحملات اليومية المفاجئة على مواقف لسيارات الأجره والطرق العامة للتأكد من ارتداء السائقين والمواطنين للكمامة الواقية حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون وتوقيع الغرامة المالية الفورية بـ ٥٠ جنيهًا على غير الملتزمين بالكمامة الواقية.

كما وجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





** متابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامة وتغريم المخالفين..

شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس برئاسه عبادة محمد رئيس المركز حملة مفاجئة على الطرق ومواقف السيارات بالتنسيق مع مسؤولى المتابعة الميدانية والإشغالات والإيرادات برئاسة المركز ، للوقوف على مدى إلتزام السائقين و المواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال والمنشآت التجارية بارتداء الكمامة الواقية وأسفرت الحملة عن تحصيل الغرامة المالية الفورية والتي تقدر بـ 50 جنيها من 15 مواطن غير ملتزمين بارتداء الكمامه الواقيه لمنع إنتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

كما قامت الدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينه ههيا بش حملة مفاجئة على الطريق العام ههيا / الزقازيق لمتابعه مدي الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وأسفرت الحملة عن توقيع الغرامه المالية الفورية وقدرها ٥٠ جنيها على 7 مواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية.

وقاد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينه الزقازيق بمشاركة جهازه التنفيذي بحملات موسعه لمتابعه إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية ، وأسفرت الحمله عن تغريم ٤٥ مواطن الغرامه المالية الفورية وقدرها ٥٠ جنيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية

كما شنت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع قسم الاشغالات والإيرادات حمله لمتابعه التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع من الاصابه بفيروس كورونا واسفرت الحمله عن تغريم 20 مواطن مبلغ 50 جنيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

وقامت رئاسة مركز ومدينه الزقازيق بتغريم 10 مواطنين مبلغ 50 جنيه قيمه الغرامة المالية الفورية المقررة من رئاسه مجلس الوزراء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية داخل أحد الكافتريات بنطاق المركز كما تم التنبيه علي صاحب الكافتريا بعدم السماح للمواطنين بالدخول جون ارتداء الكمامة الواقية حرصآ علي صحه وسلامه الجميع

**ضبط ومصادرة الشيش وتشميع المقاهي المخالفة..





قامت رئاسه مركز ومدينه ديرب نجم بحملة لمتابعه إلتزام المقاهي والكافتريات بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرصه إنتشار فيروس كورونا ، وأسفرت الحملة عن ضبط ( ٥٧ ) شيشة من ( ٥ ) مقاهي مخالفة بقرى طحا وصافور والمناصافور التابعين للوحدة المحلية بصافور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ومن جانبه فقد قام المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ويرافقة مدير إدارة البيئة برئاسة المركز بشن حملة مكبرة للتأكد من تنفيذ قرار الغلق التام للمحال التجارية ، وأسفرت الحملة عن غلق 2 محل بالشمع الأحمر ، فضلًا عن مصادرة 3 شيش من المقاهي المخالفه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

شن الجهاز التنفيذي برئاسه مركز ومدينة الزقازيق حملات على المقاهي والكافيتريات لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحه وسلامة المواطنين ، وأسفرت الحملات عن مصادرة ٢٥ شيشة من مقهي مخالف بمنطقة حي المستشارين بمدينة الزقازيق و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسه مركز ومدينة بلبيس حملة على المقاهي والكافيتريات ، وأسفرت عن مصادرة ١١ شيشة وتحرير محاضر ضد المقاهى المخالفه لتقديمها الشيشة للمترددين و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة لمتابعه التزام المقاهي والكافتريات بالاجراءات الاحترازية لتقليل فرصه انتشار فيروس كورونا واسفرت الحمله عن ضبط ٢ مقهي مخالف بنطاق الوحدة المحلية بالهيصيمية وتم مصادره ٧شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملات علي المقاهي والكافتريات بنطاق الوحدات المحلية (صفط زريق وبهنيا وقرموط صهبرة) و اسفرت الحملات عن ضبط ( ٢٣ ) شيشة في ( ٥ ) كافتريات بقري فرغان التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وبهنيا وقريتي ابو عساكر وشبرا صورة التابعتين للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وكافتريات بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

**فض الأفراح وسرادقات العزاء المخالفة..

تمكنت رئاسه مركز ومدينة بلبيس من فض فرح بأحد قاعات الأفراح المغلقه وتفريق المواطنين وغلق وتشميع القاعه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها المخالف بعد أن قام بفتح باب خلفي للقاعه لدخول المواطنين.

كما تمكنت رئاسه حي ثان الزقازيق من غلق وتشميع ورشه تصليح سيارات بمنطقة القومية لإدارتها بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بغلق وتشميع مستشفى خاصه بالمدينة لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتها الإشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما شنت رئاسة مركز ومدينه ديرب نجم حمله على المقاهي والكافتريات ، وأسفرت عن مصادرة ٥ شيش من أحد المقاهي المخالفه بقرية صهبرة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله علي المواقف العمومية العادية وعلي الطرق الرئيسية بمداخل المدينة لمتابعه التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع من الاصابه بفيروس كورونا واسفرت الحمله عن تغريم ٦٣ مواطن مبلغ ٥٠ جنيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بتغريم ١٢ مواطن مبلغ ٥٠ جنيهًا قيمه الغرامة المالية الفورية المقررة من رئاسه مجلس الوزراء لعدم الإلتزام بارتداء الكمامة الواقية حرصًا على صحه وسلامه الجميع.

وقامت رئاسة مركز ومدينه أولاد صقر بتغريم ٢٢ مواطن من سائقي السيارات والتكاتك مبلغ ٥٠ جنيهًا قيمه الغرامة المالية لعدم الإلتزام بارتداء الكمامة الواقية.

وعلي جانب أخر فقد تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع شرطة المرافق من فض فرحين إحداهما بقريه بنايوس والآخر بطريق الأحرار فضلا عن تغريم ٤٧ مواطن لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الحملة بغلق وتشميع كافتريا بشارع الغشام بمدينة الزقازيق لمخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا وتم توقيع الغرامة المالية المقررة وقدرها ٤ آلاف جنيه علي صاحبها المخالف.

وفي سياق متصل ، قامت رئاسة مركز ومدينه أبوحماد بالتصدي لأحد المواطنين أثناء إقامة سرادق عزاء بعزبه المنحر التابعه للوحدة المحلية بالاسديه وتم فك الشده الخشبية الخاصه بالسرادق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

تمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة ومسؤولي قسم الإشغالات من فض سرادق فرح بأحد شوارع المدينة ، فضلًا عن غلق وتشميع قاعه أفراح لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية داخل القاعة حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا.

كما قامت رئاسة المركز بتشميع مقهى ومصادره 20 شيشة بقريه الحصه التابعة لمركز ومدينة الزقازيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة مكبرة علي شوارع المدينة ، و أسفرت الحملة عن ضبط ( ٥ ) شيش من ٢ كافيتريا بنطاق المدينة مخالفه للإجراءات الإحترازية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأثناء المرور الميداني تم توقيع الغرامة المالية الفورية المقررة على ( ٦ ) مواطنين لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامات الواقية.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة علي المقاهي والكافتريات واسفرت عن التحفظ على( ٤٠) شيشه داخل مخزن تابع لكافتريا بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها.

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز من فض سرادق للعزاء بقريه أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق وتم تفريق المواطنين حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا وأسفرت عن ضبط ٤٤ حاله إشغال ورفع ٥٩ حاله إشغال ، بالإضافة إلى إزالة ٣ إكشاك مخالفة و مصادرة ١٠ شيش من ٢ مقهي مخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسه مركز ومدينه أبوحماد بحملة علي المقاهي وأسفرت عن ضبط ١٩ شيشه من ٦ مقاهي مخالفة بنطاق المدينه والوحده المحليه بالأسديه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





**غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية..

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بشارع السنترال بالمدينة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتمكنت رئاسه حي ثان الزقازيق من فض سرادق للعزاء بمنطقه يوسف بك بحي ثان الزقازيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بغلق وتشميع مستشفى خاصه بالمدينة لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتها الإشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها كما شنت رئاسة مركز ومدينه بلبيس حمله لرفع الإشغالات المخالفة بمنطقة هاويس بلبيس وأسفرت الحمله عن رفع وإزالة ٨١ حالة إشغال مخالفه وتحرير ١٩ محضر إشغال طريق و تحرير محضرين ضد مقاهي مخالفة لتقديم الشيشة وتم مصادرة 8 شيش منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحمله موسعه بالإشتراك مع شرطه المرافق وحي أول وثان الزقازيق لرفع كافة الإشغالات بنطاق رئاسة المركز والأحياء ، فبدأت الحمله أعمالها بمنطقه المحطة مرورًا بشارع البوسطه - شارع الجلاء - كوبري أبو عميره - الزراعة - دوران الشوبك - لكوز - عمر شاهين -موقف المنصورة ، كما تم مصادرة عدد من الشيش بمقهي مخالف بمنطقه كوبري أبو عميره و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالحسينية وأسفرت الحملة عن غلق (٢) مركز للدروس الخصوصية بشارع النبايشة بالمدينة لمنع تجمعات الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة، وأسفرت الحملات عن غلق ( 16 ) مركز للدروس بالمدينة بشارعى شلتوت و الدروس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.