لمواجهة كورونا.. حملات لرفع الإشغالات وغلق المقاهي المخالفة بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية والأمنية بمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة وإعادة الإنضباط للشوارع بمدينة الزقازيق.

وأضاف المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق شنت حملة موسعة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق لرفع كافة الإشغالات بنطاق رئاسة المركز والأحياء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأسفرت الحملة عن رفع كافه الإشغالات بمناطق (الزراعة - عمر شاهين - موقف المنصورة - الغشام - طلبه عويضه -الرملية - شارع الأمن الغذائي - فضلا عن تغريم ١٠ مواطنين لعدم إرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، كما تابعت الحمله مواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية والصناعية وكافة الأنشطة التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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وأشار المحافظ إلى أن رئاسه المركز تمكنت من غلق وتشميع مقهي بقرية مشتول القاضي وتم التحفظ على ٢٠ شيشة من المقهي المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.



