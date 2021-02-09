يحدث في الشرقية.. ضبط 30 طن زيوت طعام و4.5 طن أسمدة مجهولة المصدر

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وأوضحت وكيل الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أنه تم تشكيل حملة مكبره على المصانع برئاسة عبد الباسط عبد النعيم، وكيل مديرية التموين، ومحمد سعد، مدير عام الرقابة ورئيس قطاع تموين وسط الشرقية،.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات وتحرير المحضر رقم 946 لسنة 2021جنح ا د ط بلبيس ضد س م ع لإدارته وتشغيله مصنع زيوت طعام بناحيه قرية السلام أول طريق العاشر بدون ترخيص من الجهات المختصة، وجرى التحفظ على 30 طن زيوت طعام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدرها.

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كما تم تحرير المحضر رقم945 لسنة2021 جنح ا د ط بلبيس ضد "م م م " صاحب مصنع أسمدة ومبيدات زراعية بناحية قرية السلام أول طريق العاشر من رمضان لحيازته 185 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدرها، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلي جانب أخر فقد أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن إدارة مكافحة القوارض بمديرية الزراعة بالشرقية تبدأ برنامج العمل بحملة صيانة القمح من 14/2 حتى 4/3/2021 وذلك نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح باعتباره خط الدفاع الأول لتأمين الأمن الغذائي ونظرا لأهميته القصوى كمحصول حبوب رقم واحد في غذاء الشعوب.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية انه يبدأ برنامج العمل بحملة صيانة القمح بمحافظة الشرقية من 14 / 2/2021 حتى 4/3/2021 ضد هجوم الفئران للمحصول والتي تسبب خسائر فادحة في الإنتاج الكلي في نهاية الموسم لذلك يتم تحزيم محصول القمح ضد هذه الهجمات.

وأشار "لاشين" انه يتم التأكد من مطابقة الطعم للمواصفات الفنية للوزارة، من حيث نسبة الخلط والتعبئة وحجم الجرعة حيث تعتبر الفئران من اكثر الآفات ضررا للمحاصيل الزراعية ومزارع الإنتاج الحيواني، كما أنها تنقل العديد من الامراض للإنسان.