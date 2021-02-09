زراعة الشرقية: انطلاق حملة مكافحة القوارض 14 فبراير المقبل

أعلن المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن إدارة مكافحة القوارض بمديرية الزراعة بالشرقية ستبدأ برنامج العمل بحملة صيانة القمح اعتبارا من 14/2 حتى 4/3/2021 وذلك نظرا للأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح باعتباره خط الدفاع الاول لتأمين الأمن الغذائي ونظرا لأهميته القصوى كمحصول حبوب رقم واحد فى غذاء الشعوب .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تقرر بدء برنامج العمل بحملة صيانة القمح بمحافظة الشرقية من 14 / 2/2021 حتى 4/3/2021 ضد هجوم الفئران للمحصول والذي تسبب في خسائر فادحة فى الانتاج الكلي فى نهاية الموسم لذلك يتم تحزيم محصول القمح ضد هذه الهجمات .

اقرأ أيضا:

لمواجهة كورونا.. فض فرح ومصادرة 6 شيش وتغريم 34 مواطنا بالشرقية

وأشار "لاشين" أنه يتم التأكد من مطابقة الطعم للمواصفات الفنيه للوزارة من حيث نسبة الخلط والتعبئة وحجم الجرعة حيث تعتبر الفئران من أكثر الآفات ضررا للمحاصيل الزراعية ومزارع الانتاج الحيوانى كما انها تنقل العديد من الامراض للإنسان.



