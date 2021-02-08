لمواجهة كورونا.. فض فرح ومصادرة 6 شيش وتغريم 34 مواطنا بالشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية ، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، تمكنت رئاسه مركز ومدينه الحسينية من ضبط وتغريم ٩ مواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية خلال حملات تفتيشية على سائقي سيارات الأجرة والتكاتك ، كما تمكنت رئاسة المركز من مصادرة ٦ شيش من ٣ مقاهي مخالفة بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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لمواجهة كورونا.. غلق مركز للدروس الخصوصية بالزقازيق





كما شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة شارع السلام وأسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

في سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز بالاشتراك مع شرطة المرافق ورئاسة حي أول وثان الزقازيق من فض فرح بناحية منطقه موقف المنصوره بمدينة الزقازيق، فضلًا عن تغريم ٢٥ مواطن لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية حرصًا علي سلامتهم من الإصابه بفيروس كورونا.





وقامت رئاسة مركز ومدينه فاقوس بحملة لمتابعه تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ، وأسفرت الحملة عن غلق ( 2 ) مركز للدروس بشارع الدروس بالمدينه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجديدة بحملة علي مراكز الدروس الخصوصية وأسفرت عن غلق مركز للدروس الخصوصيه وتم تفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

علي جانب أخر تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم مدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وكذلك رفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بشوارع المدينة.





وبدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة أبو سمران، مؤكدًا عى رئيس المدينة برفع الإشغالات والتشوينات المُقامة بالمخالفة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدخل المدينة ، وتحرير محاضر لأصحاب المحلات المخالفة بالمنطقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في خطة التجميل والتطوير وخلق محاور مرورية جديدة لخلق السيولة المرورية المطلوبة وتحقيق راحة المواطنين.





وأطلع علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس محافظ الشرقية على المخطط المقرر تنفيذه لتطوير وتجميل وتوسعه منطقة كوبري الهويس بمدينة بلبيس، والذي سيبدأ العمل به الأسبوع القادم، وذلك لاستيعاب حركة السيارات والمارة وتخفيف حده الزحام داخل المدينة.

واطمئن محافظ الشرقية على نسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية باستخدام بلاط الإنترلوك، تنفيذًا لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والضيقة والتي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار ، مشددًا علي رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منها لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.





كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بتوفير قطعة أرض مناسبة لنقل الموقف العشوائي بميدان المحطة وذلك للقضاء على ظاهرة الزحام والعشوائية التي تعاني منها المنطقة وتسهيل الحركة المرورية بها، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.