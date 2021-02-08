لمواجهة كورونا.. غلق مركز للدروس الخصوصية بالزقازيق

أكد المحاسب "خالد أمين جمعة" نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتكليفات المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق فقد شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة شارع السلام لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة أبنائنا الطلاب.

وأضاف نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز من غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.





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تقديم الخدمة الطبية لـ 650 حالة بالعزل المنزلي في الشرقية

وأشار "جمعة" الى استمرار الحملات المكبرة علي مراكز الدروس الخصوصية والأفراح بالإضافة الى فض سرادقات العزاء بمختلف قري المركز للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومتابعة مدى الالتزام بقرارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وعلى جانب آخر فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمحافظة الشرقية، قامت بتقديم الخدمة الطبية، ومتابعة ٦٥٠ حالة بمحافظة الشرقية حتى الآن، خلال ٢٦ أيام، وذلك بدعم من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية تستهدف متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي، وذلك من خلال ٩٠ فريقا طبيا، منهم ٣٦ فريقا متحركا يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضًا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٥٤ فريقا ثابتا، تم توزيع ٤٥ هاتفا خاصا بالمبادرة الرئاسية.

وأشار "مسعود" إلى أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين، من خلال الفرق المتحركة، والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بالمحافظة، وتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، كما أكد بأنه تم توفير كل المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم علي أعمال المبادرة الرئاسية، واتباع كل أساليب مكافحة العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية بمحافظة الشرقية.