تقديم الخدمة الطبية لـ 650 حالة بالعزل المنزلي في الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمحافظة الشرقية، قامت بتقديم الخدمة الطبية، ومتابعة ٦٥٠ حالة بمحافظة الشرقية حتى الآن، خلال ٢٦ يوما، وذلك بدعم من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية تستهدف متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي، وذلك من خلال ٩٠ فريقا طبيا، منهم ٣٦ فريقا متحركا يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضًا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٥٤ فريقا ثابتا، تم توزيع ٤٥ هاتفا خاصا بالمبادرة الرئاسية.





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وأشار "مسعود" إلى أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين، من خلال الفرق المتحركة، والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بالمحافظة، وتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، كما أكد بأنه تم توفير كل المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على أعمال المبادرة الرئاسية، واتباع كل أساليب مكافحة العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية بمحافظة الشرقية.





وعلي جانب آخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منفذ بيع منتجات شركة الصالحية للاستثمار والتنمية والكائن خلف قصر ثقافة الزقازيق للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها لتناسب محدودي الدخل ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

أشاد المحافظ بمنتجات الشركة من حيث الجودة وانخفاض الأسعار، والمساهمة فى خلق فرص عمل حقيقية للشباب بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية ضرورة تعزيز أطر التعاون بين الشركة والمحافظة للتوسع في إقامة منافذ لتسويق منتجات الشركة بكل المراكز والمدن والأحياء بنطاق دائرة المحافظة لتطرح أمام المواطنين بأسعار أقل من السوق وذلك تماشيًا مع خطة الدولة في التوسع فى إقامة المنافذ وتقديم منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة جشع التجار والتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار وتقديم المنتج بأسعار مخفضة.