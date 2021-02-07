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محافظات

المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 238 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:27 ص
اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار توافد  المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات  التصالح على مخالفات البناء العشوائي  للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 35 % قيمه جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر فبراير الجاري.

 

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجيه والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

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أشار محافظ الشرقية إلى موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح ٣٥% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى خلال الشهر الجاري  ، بينما يُسدد ٤٠% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل.

 

ومن جانبه أوضح أحمد  الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية أنه تم إستقبال ٢٣٨ الف و٥٦٢ طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتي  ٦ فبراير ٢٠٢١ و تحصيل نسبة ٣٥% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري.

 

وأشار إلى أنه مازال أهالي الشرقية يتوافدون  علي المراكز التكنولوجيه المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات  البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.

 

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

 

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة إزالة لبناء مخالف بدون ترخيص بالمهد  بمنطقة كفر الحوت بمدينة فاقوس عبارة عن حفر قواعد مجهزة لصب قواعد خرسانية على مساحة 88 م وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بحملة بالتنسيق مع قوات الشرطة لإزالة هنجر مقام بالمخالفة بحي المغازي بنطاق المدينة على مساحة ٢ قيراط ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، كما تم تنفيذ إزالة لسور بالطوب الدبش بطول ٨٧ مترا بناحية عزبة حنا التابعه للمدينه ، فضلًا عن إزالة حالة تعد بناحية قرية السناجرة التابعه للوحده المحليه بالصوه  بمساحة قيراط عباره عن مبني بالطوب الدبش وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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