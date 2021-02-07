ضبط طنى مواد غذائية وغلق مخزن بالإبراهيمية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرة الإدارة الصحية بالإبراهيمية، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الإبراهيمية.





اقرأ أيضا:

تأهيل وتبطين ترعة العرايضة بمركز الإبراهيمية





وأشار "مسعود" الى أنه أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن للمواد الغذائية بمركز الإبراهيمية، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المخزن.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تمكنت الحملة من ضبط طنى و٢٧٦ كجم المواد الغذائية، عبارة عن طن و٤٠٠ كجم سكر، و٨٧٦ لتر زيت لسوء التخزين، وتم سحب ٤ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها لللستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية بمركز شرطة الإبراهيمية.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لمدير الإدارة الصحية بالقنايات وفرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

وعلى جانب آخر فقد قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بعقد اجتماع مع الإدارة العامة للطب العلاجي، والتخطيط، والجودة، ومكافحة العدوى، ومهندس استشاري، لمناقشة خطة استكمال أعمال التطوير بمستشفى الزقازيق العام، وذلك مساء اليوم السبت بمكتب وكيل الوزارة.

تم خلاله مناقشة إنشاء مبنى لتوسعة قسم الكلي الصناعي بالدور الأرضي، وملحق به دور للأقسام الإدارية بالمستشفي، مع توسعة وتطوير مدخل المستشفى، ومناقشة الخطة الزمنية لأعمال التطوير، ومدة الانتهاء من إنشاء جناح عمليات وقسم خاص بعمليات القلب المفتوح، وتطوير قسم الأورام الجديد، وغرف تحضير وتقديم العلاج الهرموني والكيماوي.

وعقب هذا قام وكيل الوزارة بزيارة لمستشفى الزقازيق العام في حضور المهندس الاستشاري، واللجنة المشكلة، لمعاينة الأماكن التي سيتم التطوير بها، وإنشاء المبني، علي الطبيعة، ورفع المقاسات الخاصة بها، في حضور مدير المستشفي، وشدد وكيل على سرعة الانتهاء من الرسومات الهندسية، والمقايسات اللازمة، للانتهاء من الأعمال وتشغيل الأقسام الطبية في أقرب وقت، لصالح المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.