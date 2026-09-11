قبل الدراسة.. خطوات مهمة لتأهيل الأطفال ذوي اضطرابات التخاطب للمدرسة

كشفت الدكتورة غادة طارق، أستاذ مساعد طب أمراض التخاطب بالمركز القومي للبحوث، عن أهمية الاستعداد المبكر لبدء الدراسة، خاصة للأطفال الذين يعانون من تأخر لغوي أو إدراكي، مؤكدة ضرورة تهيئتهم نفسيًا ولغويًا للتعامل مع البيئة المدرسية.

وأضافت غادة طارق خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» والمذاع على قناة صدى البلد، أن التدرج أفضل وسيلة لتعويد الطفل على المدرسة، خاصة إذا كانت المرة الأولى التي يذهب فيها إلى حضانة أو مدرسة، موضحة أنه يمكن البدء بزيارات قصيرة للمكان قبل الدراسة.

وأشارت إلى أهمية استخدام الصور والقصص المصورة والمجسمات والألعاب لتوضيح الروتين اليومي للطفل، مثل ارتداء الملابس، حمل الحقيبة، الذهاب إلى المدرسة والجلوس داخل الفصل، مع ضرورة تعريفه بالمدرسة والمعلمين مسبقًا.

وأكدت غادة طارق، أن التواصل والقدرة على التعبير عن الاحتياجات أهم من حفظ الحروف والأرقام، مشددة على ضرورة تقييم التأخر اللغوي ومتابعة الطفل مع أخصائي التخاطب.

وشددت على أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة والمختصين، واستخدام الوسائل البصرية مثل لوحات التواصل لمساعدة الأطفال على التعبير عن احتياجاتهم.