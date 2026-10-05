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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. بضغطة زر.. ثورة أمنية في Android 17 للحماية من التجسس والاحتيال وبميزات مذهلة.. إليك أفضل سماعة لاسلكية بالأسواق في 2026

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بضغطة زر.. ثورة أمنية في Android 17 للحماية من التجسس والاحتيال 

في خطوة تعد هامة لتعزيز الأمن الرقمي، أعلنت شركة جوجل (Google) عن ترقية أمنية كبرى تعد قادمة مع نظام التشغيل المنتظر Android 17، وتركز تلك التقنية بشكل أساسي على توسيع نظام "الحماية المتقدمة" (Advanced Protection).

سامسونج تغير طريقة تحكمك في منزلك للأبد.. إليك كل ما يخبئه تحديث SmartThings الجديد
أطلقت شركة سامسونج رسميا تحديثاً جذرياً يغير تجربة إدارة المنزل الذكي عبر نظام التشغيل أندرويد، حيث بدأت في إتاحة إصدارها الجديد لتطبيق SmartThings بشكل تدريجي لجميع هواتف وأجهزة Galaxy اللوحية، وذلك إلى جانب الهواتف الذكية الأخرى المدعومة، وذلك بعد أيام قليلة من وصوله لمستخدمي نظام iOS

يأتي التحديث الجديد بواجهة مستخدم متطورة ومبسطة تركز بشكل أساسي على تسريع وتيرة التحكم اليومي وتوفير مساحات عرض أكبر؛ إذ تم استبدال شريط علامات التبويب القديم بشريط تنقل سفلي عائم ذي مظهر أنيق ومبتكر يمنح التطبيق طابعاً عصرياً.

جوجل تُقيد استخدام Gemini.. والنسخة المجانية تقتصر على Flash-Liteا

كشفت وثيقة دعم مُحدثة لشركة جوجل عن فرض قيود جديدة على خيارات نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة لمستخدمي تطبيق Gemini المجانيين ومشتركي باقة AI Plus. ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بدءاً من 9 أكتوبر 2026 للمستخدمين المجانيين الذين سيقتصر وصولهم على نموذج Flash-Lite فقط، بينما سيحتفظ مشتركو AI Plus بنموذجي Flash-Lite وFlash مع فقدان الوصول إلى نموذج Pro. وتتوفر التفاصيل في وثيقة الدعم الخاصة بـ جوجل.

بميزات مذهلة .. إليك أفضل سماعة لاسلكية بالأسواق في 2026

 أصبحت السماعات اللاسلكية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وسواء كنت تبحث عن رفيق مثالي للتمارين الرياضية، أو أداة لعزل ضوضاء المكتب والتركيز، أو تجربة صوتية غامرة لعشاق الموسيقى والألعاب، فإن اختيار السماعة المناسبة يصنع فارقاً  ومع تدفق مئات الخيارات في الأسواق بتقنيات متطورة مثل إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، وبطاريات تدوم لأيام، ومستويات ثبات ومقاومة للمياه غير مسبوقة، تحولت عملية الشراء إلى تحدٍ يتطلب معرفة ما تبحث عنه بدقة لضمان الحصول على أعلى قيمة مقابل السعر.

فيفو تقلب الموازين غدا.. هاتف Vivo V80 بمواصفات خارقة وسعر معقول 
ستطلق شركة فيفو هاتفها الذكي الجديد، فيفو V80، في الهند في 6 أكتوبر 2026. سيتميز الهاتف ببطارية ضخمة سعتها 7200 مللي أمبير/ساعة ونظام كاميرا مُعدّل من قبل شركة زايس. كما سيأتي بشاشة OLED بتردد 144 هرتز، وشحن سريع بقوة 90 واط، وتصميم أنيق، ومن المتوقع أن يبلغ سعره حوالي 60,000 روبية هندية.

سيتم إطلاق هاتف Vivo V-series الذكي غدًا، 6 أكتوبر 2026، في الهند. وسيُطلق على الهاتف الجديد اسم Vivo V80. وقبل إطلاقه، كشفت الشركة عن العديد من الميزات الرئيسية للجهاز، مثل التصميم والكاميرا والشاشة

أحدث التقنيات أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا الهواتف الذكية Android 17

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