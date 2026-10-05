بميزات مذهلة .. إليك أفضل سماعة لاسلكية بالأسواق في 2026

أصبحت السماعات اللاسلكية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وسواء كنت تبحث عن رفيق مثالي للتمارين الرياضية، أو أداة لعزل ضوضاء المكتب والتركيز، أو تجربة صوتية غامرة لعشاق الموسيقى والألعاب، فإن اختيار السماعة المناسبة يصنع فارقاً ومع تدفق مئات الخيارات في الأسواق بتقنيات متطورة مثل إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، وبطاريات تدوم لأيام، ومستويات ثبات ومقاومة للمياه غير مسبوقة، تحولت عملية الشراء إلى تحدٍ يتطلب معرفة ما تبحث عنه بدقة لضمان الحصول على أعلى قيمة مقابل السعر.

سماعات Redmi Buds 7S

يمكنك التفكير في سماعات Redmi Buds 7S، وهي سماعات مصممة لتوفير أداء صوتي فائق الجودة، وتأتي بالعديد من الميزات مثل ميزة إلغاء الضوضاء، وميزة الأتصال الذكي إليك أهم مواصفاتها وسعرها.

صُممت سماعات Redmi Buds 7S بهيكل صوتي ثنائي المحرك يجمع بين محرك ديناميكي مطلي بالتيتانيوم بقطر 12.4 مم ووحدة سيراميك كهربائية ضغطية دقيقة بقطر 5.5 مم وتأتي السماعة بمكبر صوت بزاوية 360 درجة، لذا فهي تعد مثالية للأفلام والألعاب.

مواصفات ومميزات Redmi Buds 7S

على الجانب الاخر تأتي السماعة مزودة بميكروفونين، وتدعم السماعات خاصية إلغاء الضوضاء النشطة الذكية ومقاومة ضوضاء الرياح تصل إلى 9 أمتار في الثانية، مما يضمن مكالمات واضحة حتى في الهواء الطلق.

توفر سماعات الأذن ما يصل إلى 6.5 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، و32 ساعة إجمالاً مع العلبة. شحن لمدة 10 دقائق يمنحك ساعتين من الاستخدام. تشمل الميزات الإضافية إمكانية الاتصال بجهازين، وعناصر تحكم قابلة للتخصيص عبر تطبيق Xiaomi Earbuds، ودعم أحدث إصدار من Cloud Light Effect 2.0 مع مؤشرات مُحسّنة لمستوى البطارية.

أما عن السعر والتوافر فقد وصلت سماعات Redmi Buds 7S إلى الصين بسعر 199 يوانًا أي حوالي 27 دولارًا أمريكيًا وهي تعد متوفرة بثلاثة ألوان: الأبيض الثلجي، والأخضر ، والأسود .



مواصفات سماعات "Ampd Buds"

سماعة أذن TWS والتي تسمى "Ampd Buds" والتي تأتي تحت العلامة التجارية HMD تتميز بتصميم على شكل ساق مسطحة مع وحدة توصيل ولكن في المقابل علبة الشحن تعد هي المثيرة للاهتمام ويستلهم هذا التصميم بشكل واضح من تصميم هاتف HMD Skyline الذكي، والذي يحاكي بدوره هواتف Nokia Lumia الكلاسيكية.

أما عن خيارات الألوان في سماعات الأذن فهي الأسود والأزرق والوردي وهي تشبه تلك الموجودة في سلسلة HMD Skyline.

سماعة أذن لاسلكية



أما عن سعة البطارية الدقيقة فمن المتوقع أن تحتوي سماعات الأذن نفسها على بطاريات بسعة 35 مللي أمبير في الساعة، والتي يُزعم أنها توفر ما يصل إلى 5 ساعات من وقت تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة

تعد الميزة الأكثر إثارة للاهتمام هي تضمين مغناطيسات مدمجة في علبة الشحن. من المفترض أن تسمح هذه المغناطيسات للعلبة بالالتصاق بهاتف HMD Skyline .

يمكن أن تكون هذه ميزة مفيدة لشحن سماعات الأذن أثناء التنقل، خاصةً إذا كنت من الأشخاص الذين ينسون إبقاء كابلات الشحن في متناول أيديهم.

أما عن سعة البطارية الدقيقة فمن المتوقع أن تحتوي سماعات الأذن نفسها على بطاريات بسعة 35 مللي أمبير في الساعة، والتي يُزعم أنها توفر ما يصل إلى 5 ساعات من وقت تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة.

سماعات هواوي FreeBuds Pro 4 العالمية

كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة عن سماعات FreeBuds Pro 4 كأول سماعات أذن تعمل بنظام HarmonyOS NEXT . على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه السماعات ستُطرح لأول مرة في السوق العالمية بنفس نظام البرامج. ستتضح الأمور بحلول الأسبوع المقبل.

تتشابه سماعات Freebuds Pro 4 تمامًا مع سابقاتها من حيث التصميم، فيما يضفي شعار Huawei SOUND الصغير الموجود على مقبض سماعة الأذن باللون الذهبي لمسة جمالية على الجهاز.

وقالت هواوي إن سماعات الأذن الجديدة ستوفر تجربة صوتية محسنة من أي وقت مضى وذلك بفضل المكونات الداخلية وعلامة Huawei SOUND الجديدة كليًا.

ومن جانبه قد إطلقت الشركة لسلسلة Mate X6 وNova 13 وFreeBuds Pro 4

سماعات أذن سوني WF-C710N



أطلقت شركة سوني سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة متوسطة المدى WF-C710N وتتوفر السماعات للطلب المسبق ابتداءً من اليوم، وهي متوفرة بأربعة ألوان وهي الأزرق الزجاجي، والوردي، والأبيض، والأسود.

تتميز السماعات بتصميمها المدمج وميزاتها الأساسية، مثل إلغاء الضوضاء، وعمر البطارية الطويل، ودقة المكالمات.

تتضمن سماعة الرأس WF-C710N تقنية مستشعر الضوضاء المزدوج مع ميكروفونين يقللان الضوضاء المحيطة. يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت المحيط عبر تطبيق Sony Sound Connect، الذي يوفر 20 مستوى من التحكم أو تمرير الصوت.