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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء التقديم لبرامج الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والعمل بدء التقديم لبرنامجي الدبلوم المهني والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية، اللذين ينفذهما المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة القاهرة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارتين، وإتاحة مسارات تعليمية ومهنية متخصصة تسهم في تأهيل الكوادر ورفع كفاءتها في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ويأتي البرنامجان ضمن برامج الدراسات العليا بكلية العلوم بجامعة القاهرة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 1815 لسنة 2026، ويستهدفان الحاصلين على مؤهلات التعليم العالي من مختلف التخصصات، وفقًا لشروط القبول واللوائح المنظمة لكل برنامج.

وتبلغ مدة الدراسة في برنامج الدبلوم المهني عامًا دراسيًا واحدًا، بواقع فصلين دراسيين، بإجمالي 24 ساعة معتمدة، منها 16 ساعة إجبارية و8 ساعات اختيارية.

ويشترط للالتحاق ببرنامج الدبلوم المهني الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس من جامعة أو معهد معترف به أو ما يعادلها، وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج.

أما برنامج الماجستير المهني، فتبلغ مدة الدراسة به 12 شهرًا موزعة على ثلاثة فصول دراسية، بإجمالي 34 ساعة معتمدة، منها 18 ساعة إجبارية و10 ساعات اختيارية، بالإضافة إلى 6 ساعات معتمدة لمشروع بحث تطبيقي.

ويشترط للالتحاق ببرنامج الماجستير المهني الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس بتقدير عام لا يقل عن جيد، أو الحصول على دبلومة في السلامة والصحة المهنية من كلية أو جهة تعليمية معترف بها، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة للبرنامج.

وتتيح الدراسة بالبرنامجين أنظمة الحضور المباشر أو التعليم عن بُعد أو النظام الهجين، وفقًا لطبيعة كل برنامج وتنظيم الدراسة، وبما يتم بالتنسيق بين كلية العلوم بجامعة القاهرة والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ووفقًا للقواعد المعتمدة.

وتسهم البرامج في تأهيل المتخصصين للعمل في عدد من المجالات المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومن بينها قطاعات الصناعة والتشييد والمشروعات والطاقة والبترول والغاز والنقل والموانئ واللوجستيات والمنشآت الصحية والفنادق والشركات ومختلف قطاعات الخدمات.

وبدأ التقديم اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، ويتم تقديم الملفات بمقر المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، الكائن في 156 شارع الحجاز، ميدان الحجاز، مصر الجديدة، القاهرة.

وتشمل المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم أصل المؤهل الدراسي وصورتين منه، وبيان الدرجات، وشهادة الميلاد وصورتين منها، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، و4 صور شخصية، والموقف من التجنيد للذكور، إلى جانب المستندات الأخرى المحددة وفقًا لكل برنامج، مع تقديم شهادة المعادلة للمؤهلات الصادرة من الجامعات الخاصة، بحسب القواعد المنظمة.

ولمزيد من المعلومات والتفاصيل الخاصة بشروط القبول والتسجيل، والمستندات المطلوبة، ونظام الدراسة، والساعات المعتمدة، والرسوم الدراسية، وخطوات التقديم، يمكن للراغبين الاطلاع على دليل التقديم للدبلوم المهني والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية. من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1Sz5T4nF1Kz-P_cQjtMlR8vMeukLTG7aI/view?usp=drivesdk

وللاستفسارات والتواصل، يمكن التواصل مع المركز عبر تطبيق واتساب من خلال الرابط المخصص للبرنامج على الرابط التالي:
https://wa.link/9m6rku?utm_source=chatgpt.com)

كما يمكن التوجه مباشرة إلى مقر المركز على العنوان التالي: 156 شارع الحجاز، ميدان الحجاز، مصر الجديدة، القاهرة.

وتؤكد الوزارتان أن اللوائح والقرارات والإعلانات الرسمية الأحدث الصادرة عن الجهات المختصة هي المرجع النهائي فيما يتعلق بشروط القبول والتسجيل والسداد والدراسة.

وزارة العمل التعليم والبحث العلمي السلامة والصحة المهنية

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