ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير خارجية البحرين يلتقي نظيره العراقي في أثينا لتعزيز التعاون الثنائي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:24 ص
وزير خارجية البحرين
وزير خارجية البحرين يلتقي نظيره العراقي في أثينا
Advertisements
قسم الخارجي
اجتمع عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، مع فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك على هامش منتدى الصداقة الذي عقد في العاصمة أثينا بجمهورية اليونان.

وخلال الاجتماع، أشاد وزير الخارجية البحريني بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، معربًا عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه تلك العلاقات من تطور ونماء في مختلف المجالات، مستعرضًا السبل الكفيلة للارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد فؤاد حسين متانة العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بما يلبي الطموحات المشتركة ويحقق الأهداف المنشودة، مشيدًا بجهود مملكة البحرين الحثيثة على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير خارجية اليونان: التعاون مع قبرص والأردن ليس موجها ضد أحد

أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي

اجتماع بين مسؤول بحريني والقائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى المملكة

وكيل وزارة الخارجية البحريني يجتمع مع القائم بأعمال سفير إسرائيل لدى المملكة

حفاوة وتعاون.. رئيسة النواب البحرينية تستقبل السفير التونسي لهذا السبب

وزير خارجية العراق: القاهرة وبغداد تمتازان بعمق حضاري وتاريخي.. ونتطلع لمزيد من التعاون

ترشيحاتنا

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور

إسرائيل تحذر من انتشار غير مسبوق لطفرة كورونا البريطانية

أخبار الرياضة.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني.. أزمة في الزمالك وعقد بيسو كلمة السر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 -2-2021

بعد انتهاء مونديال الأندية.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

وصول المريخ السوداني إلى مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي أفريقيا.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها