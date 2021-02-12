عودة حركة المرور على طريق البهنسا بعد تصادم سيارتيّ سولار

عادت الحركة المرورية بطريق البهنسا غرب مدينة بني مزار شمال المنيا إلى طبيعتها بعد حادث تصادم سيارتي نقل إحداهما محملة بالسولار بالمنيا حيث قامت أجهزة ومعدات الوحدة المحلية لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها وسحب كميات السولار التي على الطريق.





تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بتعطل الحركة المرورية بطريق البهنسا ، بمدخل الطريق غرب مدينة بني مزار في أعقاب حدوث تصادم بين سيارتي نقل إحداهما محملة بالسولار.





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تسبب الحادث في إصابة عاملين اثنين وسكب كميات من السولار على الطريق.



