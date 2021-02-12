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كنت.. سلالة فيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا تجتاح العالم قريبا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:30 م
سلالة فيروس كورونا
سلالة فيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا تكتسح العالم قريبا
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آية التيجي
هناك العديد من السلالات التي ظهرت لفيروس كورونا حول العالم، وعلقت شارون بيكوك مديرة مجمع دراسات الجينوم المعنيّ بمرض كوفيد-19 في بريطانيا إن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في مقاطعة "كنت" البريطانية ستنتشر على الأرجح في أنحاء العالم.

وأضافت بيكوك، إلى أن مكافحة فيروس كورونا ستستمر لـ10 أعوام على الأقل، حيث أن سلالة "كنت" اجتاحت البلد، ومن المرجح أن تجتاح العالم عما قريب، وفقا لما جاء في صحيفة "بي بي سي".


وتابعت بيكوك، أنه يمكن لـ تحورات فيروس كورونا ان تستمر لعشرة أعوام، ويمكن ان تصل تحورات فيروس كورونا إلى 4 آلاف سلالة متحورة ستنتشر في جميع دول العالم عما قريب.

واكد جورج يوستيس وزير البيئة البريطاني،  أن سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا هي الأكثر انتشارًا في البلاد حاليًا، منوهًا بنجاح لقاحات كورونا ضد سلالتي "كنت" وجنوب إفريقيا.

وأفاد يوستيس، بأن التحدي الرئيسي هو التعامل مع سلالة كنت المتحورة، مؤكدًا أن اللقاحات تعمل عليها؛ إلا أن سلالة جنوب إفريقيا تظل أقل عدوى من سلالة "كنت".
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