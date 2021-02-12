كنت.. سلالة فيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا تجتاح العالم قريبا

هناك العديد من السلالات التي ظهرت لفيروس كورونا حول العالم، وعلقت شارون بيكوك مديرة مجمع دراسات الجينوم المعنيّ بمرض كوفيد-19 في بريطانيا إن مديرة مجمع دراسات الجينوم المعنيّ بمرض كوفيد-19 في بريطانيا إن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في مقاطعة "كنت" البريطانية ستنتشر على الأرجح في أنحاء العالم.





وأضافت بيكوك، إلى أن أن سلالة "كنت" اجتاحت البلد، ومن المرجح أن تجتاح العالم عما قريب، وفقا لما جاء في صحيفة " بي بي سي". أن مكافحة فيروس كورونا ستستمر لـ10 أعوام على الأقل، حيث





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وتابعت بيكوك، أنه يمكن لـ 4 آلاف سلالة متحورة ستنتشر في جميع دول العالم عما قريب. يمكن لـ تحورات فيروس كورونا ان تستمر لعشرة أعوام، ويمكن ان تصل تحورات فيروس كورونا إلى





واكد جورج يوستيس وزير البيئة البريطاني، أن سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا هي الأكثر انتشارًا في البلاد حاليًا، منوهًا بنجاح لقاحات كورونا ضد سلالتي "كنت" وجنوب إفريقيا.



